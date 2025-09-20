Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Rengetegen voltak, így zajlott a digitális polgári körök első országos találkozója - Galéria

Digitális polgári kör
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 19:59 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 20. 20:07
DPK – A GyűlésOrbán Viktor
Koncertes és beszédek színesítették a programot. Óriási volt az érdeklődés a digitális polgári körök találkozója iránt.
Bors
A szerző cikkei

Szombaton lezajlott a digitális polgári körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában. Már megint egész jól nézünk ki, sőt egyre jobban, olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjük az összes konferenciatermet és sportcsarnokot – fogalmazott Orbán Viktor a DPK – A Gyűlés című rendezvény sikere kapcsán. Az esemény tele volt felemelő pillanatokkal, a résztvevők beszédeket hallhattak és sztárparádéba is csöppentek.

Véget ért a digitális polgári körök találkozója
Lezajlott a digitális polgári körök első országos találkozója / Forrás: Mediaworks

Az első digitális polgári körök találkozó

Mint ismert, a digitális polgári köröket Orbán Viktor tusványosi bejelentése nyomán hozták létre azzal a céllal, hogy online közösséget teremtsenek a magyar kultúra, nyelv és identitás védelmére. A kezdeményezéshez már több mint 70 ezren csatlakoztak, köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok is. A kormányfő úgy folytatta, napról napra százával és ezrével vannak többen, ezért a következő találkozás egy új békemenet lehet október 23-án.

Ha kíváncsi vagy, hogy zajlott a nagysikerű esemény, itt nézheted meg galériánkat:

kulcsár edina, dpk, digitális polgári kör
Demjén Ferenc, DPK, Digitális polgári kör, tömeg
Galéria: Megható pillanatok az összetartozás jegyében, képeken a digitális polgári körök találkozója
Megható pillanatok az összetartozás jegyében, képeken a digitális polgári körök találkozója

