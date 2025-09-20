Rengetegen voltak, így zajlott a digitális polgári körök első országos találkozója - Galéria

Szombaton lezajlott a digitális polgári körök első országos találkozója a Papp László Sportarénában. Már megint egész jól nézünk ki, sőt egyre jobban, olyan sokan vagyunk, hogy lassan kinőjük az összes konferenciatermet és sportcsarnokot – fogalmazott Orbán Viktor a DPK – A Gyűlés című rendezvény sikere kapcsán. Az esemény tele volt felemelő pillanatokkal, a résztvevők beszédeket hallhattak és sztárparádéba is csöppentek.

Lezajlott a digitális polgári körök első országos találkozója / Forrás: Mediaworks

Az első digitális polgári körök találkozó

Mint ismert, a digitális polgári köröket Orbán Viktor tusványosi bejelentése nyomán hozták létre azzal a céllal, hogy online közösséget teremtsenek a magyar kultúra, nyelv és identitás védelmére. A kezdeményezéshez már több mint 70 ezren csatlakoztak, köztük közéleti személyiségek, művészek, sportolók és tudósok is. A kormányfő úgy folytatta, napról napra százával és ezrével vannak többen, ezért a következő találkozás egy új békemenet lehet október 23-án.

