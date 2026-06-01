Hármas karambol történt a fővárosban: rohantak a mentők

Rohantak a tűzoltók, miután három személygépkocsi karambolozott Budapest IV. kerületében, a Váci úton, a Bem utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez.

A baleset helyszínére a mentőket is riasztották Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A helyszínen dolgozik a mentőszolgálat is. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - írja a katasztrófavédelem.