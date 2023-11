„Annyira fájt, hogy emberileg alig volt elviselhető” — 22 évesen nézett szembe a halálos kórral Erik

A 22 éves Erik egyik nap azt vette észre magán, hogy az egyik heréje látványosan nagyobb, mint a másik, és bár nem volt fájdalma, azonnal felkeresett egy urológus orvost. Az urológus nem kertelt, azonnal szembesítette vele: heretumorja van.

Eriket elsőre sokkolta a hír, de később már viccelődni is képes volt Fotó: Olvasói

Az ultrahangot vérvétel és MR is követte, kiderült, egy három centiméteres daganat van a jobb herémben

— kezd bele kálváriájába Erik, akinél a szövettan végül rosszindulatú daganatot igazolt. Eriket elsőre sokkolta a hír.

Nehéz volt megélni, hogy ilyen fiatalon ezzel kell szembenéznem, de az orvosok biztatása hatalmas erőt adott

— meséli az elképesztő élni akarással rendelkező Erik, aki azt is elárulja, ez a típusú daganat genetikai eredetű, nem lehet megelőzni, csak időben felismerni és így jó eséllyel gyógyítani. Erik egyik heréjét eltávolították egy vidéki kórházban, ám a későbbi vizsgálatok áttéteket igazoltak, így a kazincbarcikai srác még mindig nem tudott fellélegezni.

Kiderült, hogy van két 2 centiméteres és egy 3 és fél centiméteres nyirokcsomó daganat a hasamban

— emlékezett vissza Erik, aki bár tudta, hogy áttétekkel kisebb a gyógyulás esélye, ekkorra már olyan pozitív gondolatokkal töltötte meg elméjét, hogy hitt a teljes gyógyulásban.

Májusban az Országos Onkológiai Intézetbe kellett mennem megkezdeni a kemoterápiát, aminek az volt a célja, hogy visszazsugorítsa az áttéteket. Az egyik daganat nagyon lassan zsugorodott, visszamaradt másfél centisre

— magyarázza Erik, akit végül október 19-én tünetmentessé nyilvánítottak, a daganat végül teljesen eltűnt. Erik mindvégig hitt a gyógyulásban és a kemoterápiában és úgy érzi, ezeknek köszönheti az életét. Erik a kemoterápiát is jól kezelte, hisz hitt benne, ám a kellemetlen tüneteken túl, komoly kínokat is okozott neki.

A kemoterápia miatt kihullott a hajam, eltűnt a testszőrzetem, folyamatosan gyógyszerszagom volt, ami nagyon zavart, de ez semmi ahhoz képest, hogy a gyomorsav mit okozott. A gyomorsav miatt annyira fájt a torkom, hogy az emberileg alig volt elviselhető

— idézi fel a pokoli kínokat Erik, aki szerint ez a legkisebb ár a gyógyulásért. Erik szülei és barátnője maximálisan támogatták a fiatal fiút, így Erik szerint ez is hozzájárult a teljes gyógyulásához.

Eriket a család és a barátnője Petra támogatása is segítette a gyógyulásban. Fotó: olvasói

Nagyon hálás vagyok a családomnak és a barátnőmnek, mert végig mellettem álltak ebben az iszonyú helyzetben

— fűzi tovább a fiatal, aki azt is elárulta, a biztonság kedvéért szerződést kötöttek egy spermabankkal, hogy minden körülmények között biztosított legyen az utódnemzés.

A barátnőm az elején nagyon megijedt. Emlékszem rá, miközben lenyírta a maradék hajam, folyt a könnye és én viccelődni próbáltam vele

— meséli Erik, aki megpróbáltatásait nem fogta fel tragikusan, sőt mára már egész vicc arzenálja van betegségével kapcsolatban.

Az Országos Onkológiai Intézet harangja a gyógyulásért kondul fel. Fotó: olvasói

A legmeghatóbb pillanat az volt, amikor az utolsó kemoterápia után megkongathattam a harangot, ami értünk daganatos betegekért szól. Erre a felemelő eseményre az egész család, még a nagymamám is elkísért. Egyébként nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki rendszeresen vegye igénybe a szűrővizsgálatokat

— zárta Erik, aki abban bízik, története másoknak is erőt ad. Erik a kemoterápia során öt sorstársával is összebarátkozott, akikkel azóta is tartja a kapcsolatot. Az orvosok szerint csekély az esélye annak, hogy a daganat kiújuljon, hiszen a kemoterápia nagy mértékben csökkenti ennek esélyét.