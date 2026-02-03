Kitálalt az orvos: ezeket a fájdalmakat nem szabad figyelmen kívül hagyni

Bár a fájdalmak nagy része csak az öregedés velejárója, egy egészségügyi szakértő szerint kulcsfontosságú már korán felismerni, hogy komolyabb problémáról van-e szó.

Ezekre a fájdalmakra érdemes odafigyelni. (Képünk illusztráció) Fotó: 123RF

A hátfájás, a mellkasi fájdalom és a fejfájás általában nem aggasztó, és maguktól elmúlnak. Gyakran fizikai problémák, például izomhúzódás vagy rossz testtartás okozzák őket, sőt, akár stressz, kiszáradás vagy feszültség is okozhatja őket. Azonban a londoni háziorvos, Dr. Ellie Cannon szerint ezek a tünetek ritka esetekben komolyabb problémára is utalhatnak.

Mellkasi fájdalmak

A mellkasi fájdalmat gyakran gyomorégés vagy emésztési zavar okozza, de a hirtelen és tartós fájdalom veszélyes dolog jele is lehet.

Érdemes odafigyelni, ugyanis a 15 percnél tovább tartó, illetve az állkapocsba vagy a bal karba kisugárzó mellkasi fájdalom szívrohamra utalhat. Emellett a súlyos emésztési zavar szintén tünete lehet.

Egy másik életveszélyes ok a tüdőembólia, amikor egy vérrög elzárja a véráramlást a tüdőbe. Ez éles fájdalomhoz vezethet, amelyet köhögés, légszomj vagy vérköpés súlyosbít.

Évente emberek ezrei szenvednek szívrohamot, és először nem veszik észre... Az embóliák ritkábbak, de azonnal kezelni kell őket.

- hangsúlyozta ki Dr. Cannon.

Hasi fájdalmak

A has jobb felső sarkában hirtelen jelentkező, és a vállba kisugárzó fájdalom epehólyag-gyulladásra utalhat, ami kezeletlenül súlyos fertőzéshez vezethet.

Mindeközben az időszakos görcsös fájdalom, hányással vagy súlyos székrekedéssel kombinálva, bélelzáródást jelezhet, ami gyakran sürgős műtétet igényel.

Nőknél az alhasi fájdalom méhen kívüli terhességre is utalhat, férfiaknál pedig here torzióra, amely során a csavarodott herék elzárják a vérellátást. A jó hír, hogy a fájdalomküszöb alapján felismerhető a különbség.

Ha a hasi fájdalmat valami komolyabb okozza, a fájdalom valószínűleg elviselhetetlen lesz. Ha csak enyhén zavaró, akkor valószínűleg semmi vészes

- magyarázta a szakértő.

Hátfájás

A hátfájás rendkívül gyakori, de ha a nemi szervek körüli zsibbadás, bélproblémák vagy mindkét lábban jelentkező fájdalom kíséri, az cauda equina szindrómára (lófarok-betegségre) utalhat, amely egy ideg-összenyomódás, és sürgős műtétet igényel.