„48 óra alatt 12 rohama volt” – gyógyíthatatlan betegség támadta meg a pár hónapos kisfiút

A mindössze két hetes Rupert Smith naponta több rohamot is kapott – jelenleg egy a millióhoz eséllyel diagnosztizált, gyógyíthatatlan neurológiai betegséggel küzd.

Kezelhetetlen rohamokkal küzd a kis Rupert

Csecsemő korában jelentkeztek a rohamok

A walesi David és Siobhan Smith 2025 májusában üdvözölték kisfiukat, Rupertet, aki látszólag egészségesen született, eltekintve néhány légzési nehézségtől. Néhány héttel később a szülők aggasztó tüneteket észleltek:

Két hetes korában vettük észre, hogy a szemei ide-oda mozognak, majd az egyik irányba rögzülnek. Először neuroblasztóma miatt vizsgálták, de az eredmények negatívak lettek

- mondta a 40 éves David Smith.

Ezt követően Rupertnél görcsös rohamok jelentkeztek, ezért epilepsziára gyanakodtak, ám a vizsgálatok eredményei ismét nem mutattak eltérést.

Genetikai rendellenesség állt a tünetek mögött

Hat hónapos korában a kisfiú életveszélyes állapotba került, újraélesztésre is szükség volt, amelyet édesanyja hajtott végre. Ezt követően kórházba szállították, ahol genetikai vizsgálatok alapján 2026 januárjában diagnosztizálták nála az alternáló gyermekkori féloldali bénulást (AHC). Ez egy rendkívül ritka neurológiai rendellenesség, amely génmutáció következtében alakul ki. Visszatérő bénulásos vagy gyengeségi epizódokat okoz, amelyeket számos tényező kiválthat; a hőmérséklet-változástól és erős fényektől kezdve a zajon át egészen az érzelmi megterhelésig minden.

Rupert most állandó felügyeletet igényel, mivel a rohamok és bénulásos epizódok bármikor életveszélyes helyzetet idézhetnek elő. A betegségre jelenleg nincs végleges gyógymód.

Folyamatos készenlétben vagyunk. Egy pillanatra sem vehetjük le róla a szemünket. Ez teljesen kiszámíthatatlan: egyik percben még mosolyog, a következőben pedig rohamot kap

- mondta Siobhan.

A kisbaba egy rendkívül ritka betegségben szenved

Rupert jelenleg többféle ellátásban is részesül: neurológiai, légzőszervi, kardiológiai, fizioterápiás, logopédiai, dietetikai és közösségi ápolási támogatást is kap.

48 óra alatt valószínűleg 12 rohama volt, úgy gondoljuk, ezt a fogai válthatták ki. Egy ilyen apróság is súlyos állapotromlást okozhat. Mindig magunknál tartjuk az oxigént és a sürgősségi gyógyszereket

- tették hozzá a szülők.