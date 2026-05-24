„A volt tanárom segített munkát szerezni… én pedig azzal háláltam meg, hogy lefeküdtem a feleségével”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 05:30
Hétköznapinak kicsit sem mondaható sztori miatt döntött úgy egy fiatal férfi, hogy szakértő segítségét kéri, miután elárult egy hozzá közel álló személyt. Volt tanára nem érdemelt ilyet!
Tanácskérő levelének már az elején rá is tért a lényégre, elmondása szerint a volt tanára segített neki munkát találni, ő pedig azzal „hálálta meg”, hogy lefeküdt a feleségével… 

A 28 éves férfi volt főiskolai tanára segítségét kérte, majd csúnyán elárulta
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 

Az árulás miatt egyre nagyobb bűntudata van, de a szex annyira jó a házas nővel, hogy egyszerűen nem tud leállni a 28 éves, egyedülálló férfi. Sztorijában kifejti, hogy tavaly nyáron elbocsátottak a munkahelyéről, majd néhány hónapnyi álláskeresés után úgy döntött, felveszi a kapcsolatot egy korábbi főiskolai tanárával.

Arra gondolt, hogy ő biztos tudna jó ajánlást adni, és talán hasznos kapcsolatai is vannak. A férfi valóban segített neki, sőt, konkrétan munkát szerzett a tanácskérőnek. Méghozzá annál a cégnél, ahol a felesége dolgozik. Néhány hónapja kezdett ott dolgozni, a munka is jól megy neki és többet keres, mint az előző munkahelyén. De ami a legjobban teszik neki az az, hogy szorosan – nagyon szorosan – együtt dolgozhat a volt tanára feleségével, aki most lett 40 éves.

Amikor kezdtem, a szárnyai alá vett, és hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az érdeklődése túlmutat a mentoráláson. Egy este mindketten bent maradtunk túlórázni. A flörtölés érintésekbe fordult, majd csókot váltottunk. Végül elképesztő szexben volt részünk a főnökünk íróasztalán. Azt mondta, törődik a férjével, de nem boldog a házasságában, és izgalomra vágyott. Azóta viszonyunk van, és amikor csak tudunk, titokban találkozunk szexelni.

A nő férje gyakran utazik külföldi konferenciákra, azokon az éjszakákon nála alszik, a közös ágyukban. Tudja, hogy ez helytelen, de ez a legjobb szex, amiben valaha része volt.

Szinte függőséget okoz. Mégis egyre erősebb bennem a bűntudat. A férje mindent megtett, hogy segítsen nekem. Ha megtudná, teljesen összetörne – ez dupla árulás lenne.

Végezetül pedig feltette a kérdést:

Hogyan tudnám rávenni magam, hogy véget vessek ennek, különösen úgy, hogy minden nap látom a szeretőmet?

A fiatal férfi segítségére pedig a The Sun szakértője, Deidre sietett, aki elmondta, hogy az egyik oka annak, hogy ilyen izgalmas a szex a szeretőjével, az, hogy tudja: helytelen. A a lelkiismerete most pedig már hangosan tiltakozik ez ellen, idővel nem fogja tudni elnyomni ezt az érzést.

Az pedig, hogy ez még azelőtt történik-e meg, hogy lebuknának, csak rajta múlik. Felhívta a férfi figyelmét arra is, hogy, a viszonyuk lelepleződése pusztító következményekkel járhat számára, a szeretője és a férje számára is – tönkretehet kapcsolatokat és karriereket.

Vess véget a viszonynak. Mondd meg a szeretődnek, hogy a kockázat túl nagy. Ha szükséges, kérd az áthelyezésedet egy másik csapatba, vagy keress új állást

– idézi a The Sun a tanácsadó szavait. 

