„A volt tanárom segített munkát szerezni… én pedig azzal háláltam meg, hogy lefeküdtem a feleségével”

Tanácskérő levelének már az elején rá is tért a lényégre, elmondása szerint a volt tanára segített neki munkát találni, ő pedig azzal „hálálta meg”, hogy lefeküdt a feleségével…
Az árulás miatt egyre nagyobb bűntudata van, de a szex annyira jó a házas nővel, hogy egyszerűen nem tud leállni a 28 éves, egyedülálló férfi. Sztorijában kifejti, hogy tavaly nyáron elbocsátottak a munkahelyéről, majd néhány hónapnyi álláskeresés után úgy döntött, felveszi a kapcsolatot egy korábbi főiskolai tanárával.
Arra gondolt, hogy ő biztos tudna jó ajánlást adni, és talán hasznos kapcsolatai is vannak. A férfi valóban segített neki, sőt, konkrétan munkát szerzett a tanácskérőnek. Méghozzá annál a cégnél, ahol a felesége dolgozik. Néhány hónapja kezdett ott dolgozni, a munka is jól megy neki és többet keres, mint az előző munkahelyén. De ami a legjobban teszik neki az az, hogy szorosan – nagyon szorosan – együtt dolgozhat a volt tanára feleségével, aki most lett 40 éves.
Amikor kezdtem, a szárnyai alá vett, és hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az érdeklődése túlmutat a mentoráláson. Egy este mindketten bent maradtunk túlórázni. A flörtölés érintésekbe fordult, majd csókot váltottunk. Végül elképesztő szexben volt részünk a főnökünk íróasztalán. Azt mondta, törődik a férjével, de nem boldog a házasságában, és izgalomra vágyott. Azóta viszonyunk van, és amikor csak tudunk, titokban találkozunk szexelni.
A nő férje gyakran utazik külföldi konferenciákra, azokon az éjszakákon nála alszik, a közös ágyukban. Tudja, hogy ez helytelen, de ez a legjobb szex, amiben valaha része volt.
Szinte függőséget okoz. Mégis egyre erősebb bennem a bűntudat. A férje mindent megtett, hogy segítsen nekem. Ha megtudná, teljesen összetörne – ez dupla árulás lenne.
Végezetül pedig feltette a kérdést:
Hogyan tudnám rávenni magam, hogy véget vessek ennek, különösen úgy, hogy minden nap látom a szeretőmet?
A fiatal férfi segítségére pedig a The Sun szakértője, Deidre sietett, aki elmondta, hogy az egyik oka annak, hogy ilyen izgalmas a szex a szeretőjével, az, hogy tudja: helytelen. A a lelkiismerete most pedig már hangosan tiltakozik ez ellen, idővel nem fogja tudni elnyomni ezt az érzést.
Az pedig, hogy ez még azelőtt történik-e meg, hogy lebuknának, csak rajta múlik. Felhívta a férfi figyelmét arra is, hogy, a viszonyuk lelepleződése pusztító következményekkel járhat számára, a szeretője és a férje számára is – tönkretehet kapcsolatokat és karriereket.
Vess véget a viszonynak. Mondd meg a szeretődnek, hogy a kockázat túl nagy. Ha szükséges, kérd az áthelyezésedet egy másik csapatba, vagy keress új állást
– idézi a The Sun a tanácsadó szavait.
