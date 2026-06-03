Most jött: lezuhant a helikopter, rengeteg egységgel mentenek

Egy Brit Királyi Haditengerészeti helikopter lezuhant egy mezőre az A30-as autópálya közelében Devonban, az Egyesült Királyságban, ami hatalmas mentőszolgálati beavatkozást igényel.

Helikopter illusztráció

Fotó: ANP via AFP/Robin Utrecht

A rendőrség közlése szerint több személyzet tartózkodik a környéken, miután a helikopter lezuhant egy mezőn Sourton Downban, Okehampton közelében. A királyi haditengerészet szóvivője elmondta, hogy az incidens nem sokkal hajnali 4 óra előtt történt, és jelenleg is vizsgálják az ügyet.

„Számos útlezárás van érvényben az A386-os és az A30-as Sourton Cross kikötői és szervizterülete körül” – tette hozzá a rendőrség. „Az nyomozás folyamatban van, és amint frissítéseket kapunk, további információkat osztunk meg.” - írja a Mirror.