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Most jött: lezuhant a helikopter, rengeteg egységgel mentenek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors helikopter
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 12:05
lezuhantrendőrség
A közelben élők „hangos csattanást” hallottak. A helikopter a Brit Királyi Haditengerészeté.

Egy Brit Királyi Haditengerészeti helikopter lezuhant egy mezőre az A30-as autópálya közelében Devonban, az Egyesült Királyságban, ami hatalmas mentőszolgálati beavatkozást igényel.

Helikopter illusztráció
Helikopter illusztráció
Fotó: ANP via AFP/Robin Utrecht

A rendőrség közlése szerint több személyzet tartózkodik a környéken, miután a helikopter lezuhant egy mezőn Sourton Downban, Okehampton közelében. A királyi haditengerészet szóvivője elmondta, hogy az incidens nem sokkal hajnali 4 óra előtt történt, és jelenleg is vizsgálják az ügyet.

„Számos útlezárás van érvényben az A386-os és az A30-as Sourton Cross kikötői és szervizterülete körül” – tette hozzá a rendőrség. „Az nyomozás folyamatban van, és amint frissítéseket kapunk, további információkat osztunk meg.” - írja a Mirror.

 

 

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