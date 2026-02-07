"Nem tudom abbahagyni a félrelépést - feküdtem már le nővel a vonaton és egy barátom feleségével is"

Egy férfi az interneten fordult szakértő segítségért, mert mint mondja, egyszerűen nem elég neki a nőkből. Szexfüggőnek tartja magát.

Szexfüggő vagyok

"Nem számít, hány nővel fekszem le, sosem elég. Mindig többet és többet akarok. Meglehetősen biztos vagyok benne, hogy szexfüggő vagyok, és ha nem kapok hamarosan segítséget, lelepleződöm – és vége a házasságomnak.

51 éves vagyok, a csodálatos feleségem pedig 50. Két felnőtt gyermekünk van, és látszólag nagyszerű életet élünk. Kellemesen jólétben élünk, és egy gyönyörű házban élünk. Az üzleti sikeremnek köszönhetően már nem kell sokat dolgoznunk, és elmehetünk szép nyaralásokra.

Nagyon jó barátok is vagyunk – a feleségem a lelki társam. De bár szeretem, szexuálisan sosem elégített ki. Alacsony a libidója, és az elmúlt években még tovább csökkent. Őszintén azt hiszi, hogy boldog vagyok, ha havonta párszor szexelek.

De az igazság az, hogy ez közel sem elég nekem. Ezért volt már több viszonyom és kalandom más nőkkel, egy vonaton megismert lánytól kezdve egy barátom feleségén át, sőt, még egy munkatársamon is. Imádom a női testeket – egyszerűen nem tudok betelni velük. Ha lehetőségem van rá, bárhol és bármikor szexelnék.

Csináltam már autókban, kocsmák mögötti sikátorokban és mások házastársi ágyában is. Általában három vagy négy nőm van egyszerre, és nagyon világossá teszem, hogy csak a szórakozás érdekel. Amint rájövök, hogy valami komolyabbra vágynak, elengedem őket. Ha nincs nő éppen kéznél, hívok egy escortot.

De szex után mindig üresnek érzem magam – mocskosnak, undorítónak és bűntudatom van. Az egyetlen módja annak, hogy jobban érezzem magam, az az, ha újra szexelek. Hogyan törhetném meg ezt az ördögi kört? Nem akarom, hogy a feleségem elváljon vagy megvessen. Senki sem tudna annyira gyűlölni, mint én magam."