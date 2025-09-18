„Őrült szexfüggő voltam, aki imádta az alkalmi szexet, amíg hozzá nem mentem a szűz férjemhez”

Egy nő bevallotta, hogy szexfüggő volt, amíg rá nem jött, hogy kiüresíti ez az életforma. Ekkor cölibátust fogadott, amíg nem találkozott leendő férjével, aki 30 évesen még szűz volt.

Fotó: TikTok

A 31 éves Emily Robbie-nak 21 éves korában ért véget az első komolyabb kapcsolat, ami után megfogadta: élvezni fogja az életet. Egymás után feküdt le férfiakkal, de egy idő után észrevette, hogy üresnek érzi magát a sok alkalmi kapcsolat miatt és belefáradt ebbe az életformába. Mint mondja, egy idő után próbált ő kapcsolatot létesíteni, a férfiak többsége, akivel összeakadt, nem volt hajlandó elköteleződni.

Amikor azonban rájött, hogy a szex csak egy eszköz, amivel ki akarta tölteni a benne tátongó űrt, cölibátust fogadott. Négy évvel a cölibátus után ismerkedett meg jelenlegi férjével, a 33 éves Tyler Stone-nal, aki keresztény volt, és úgy döntött, hogy megvárja a házasságot az intim kapcsolattal. A pár azonnal egymásra talált. 2023 januárjában házasodtak össze, és megerősítik, hogy megérte várni a nászéjszakáig az intim együttléttel.

Emily, egy Los Angeles-i színésznő, megosztotta: „Úgy éreztem, hogy szexfüggő vagyok. Laza volt, és mindig magas rezgésem volt. Szexuális ember voltam. Nem voltam ilyen merev. Amikor Tylerrel voltam, őszinte szerelem volt, nem vágy. Nagyon hálás vagyok, hogy volt időnk lerakni az alapokat. Amikor az ágyhoz értünk, gyönyörű és biztonságos volt.”

Első kapcsolata után Emily a Tinder korszakában találta magát, és bevallja, hogy „szexuálisan nyitott” volt. Bevallotta: „Rendszeres alkalmi szexet folytattam. Kis, rövid kapcsolatokba keveredtem. A szexen keresztül kerestem a szerelmet. Ghostoltak, vagy nem kötelezték el magukat. Nagyon üresnek éreztem magam. Imádtam a szexet. Egy űrt töltöttem be vele a belsőmben.”

Végül maga sem tudja miért, de betévedt egy templomba és végül rátalált Istenre. Emily így magyarázta: „Átadtam magam Istennek. Visszaéltem a szexualitásommal. Amikor cölibátust fogadtam, elkezdtem igazán átrendezni a szexről alkotott véleményemet. Hosszú gyógyulási útra indultam. Hiszem, hogy amikor szexelsz valakivel, bensőséges kapcsolatot alakítasz ki, és megkötözöd magad. Nekem is ki kellett bontakoznom.”