/5 dolog, amire egy férfi vágyik egy párkapcsolatban, de sosem ismerné el

Ebben a cikkben, hoztunk 5 dolgot, amire, ha odafigyelsz, a kapcsolatod a pároddal egészségesebb lehet. Viszont, ha aktuálisan épp nincs párod, a cikkben adott tippek segíthetnek abban, hogy ha megtalálod, meg is tudd tartani! Mire vágyik a férfi? Olvass tovább!

Mire vágyik a férfi? / Fotó: Forrás: Shutterstock

Nézzük mi az az 5 dolog amire egy férfi vágyik, de sosem ismerné el!

Férfiak és az érzelmek

A férfiak nehezen fejezik ki a szükségleteiket egy párkapcsolatban. Főleg akkor, ha attól tartanak, hogy amennyiben közlik az igényeiket, párjuk rögtön magát hibáztatja, ha valamit hiányol. Pedig a helyzet nem ilyen drámai, a nyílt kommunikáció az erős és hosszan tartó párkapcsolat alappillére. Van azonban 5 olyan dolog, amire a férfi vágyik egy párkapcsolatban, de sosem ismerné el.

Játékosság

A játékosság olyan fontos egy férfi számára, mint az oxigén. Hagyd, hogy videójátékozzon néha, vagy elmenjen focizni a haverokkal. A férfinak is kell egy kis nyugi, mikor nem kell a felelősség terhét cipelnie. Egy igazi nő tudja mikor hagyjon teret a férfinak, és nem játssza a sértődött kislányt, mert éppen nem vele foglalkozik a párja. Ahogy neked is, néha neki is kell egy kis énidő. Egy igazi férfi rengeteg szituációban kell, hogy komoly legyen, ezért fontos, hogy hagyjunk időt neki kiengedni, és megélni a benne élő gyermeket.

Gyengédség

A férfi is vágyik az intimitásra, a szeretetre, a csókokra, az érintésre, de ezt szóban kevesen tudják kifejezni. Ha rossz napja van, lehet, hogy morcosan jön haza, és csak akkor oldódik fel, ha megölelgeted. Kérdezd meg milyen napja volt, és ne hagyd, hogy elbagatellizálja a gondját. Tudasd vele, hogy érted és átérzed a helyzetét és jogos, ha épp megbántva érzi magát, vagy szomorú.

Tisztelet

Ne heréld ki, csak mert megteheted. Tegyük fel, hogy igazad van valamiben. Rövid távon lehet, hogy jól esik ledominálni az ellenfeled, de ne felejtsd el, hogy ő a párod és nem az ellenséged. Egy igazi férfi értékeli az okos női partnerét, de nem akkor, ha az állandóan leuralja mint az anyja gyerekkorában. Ezzel nem csak az érzelmi, de a szexuális kapcsolatotok sírját is ásod. Ez persze nem azt jelenti, hogy alá kell menni a másiknak csak azért, hogy ne sértsd a férfi egot. Okosan vitázz, ne pedig vitatkozz. A kettő nem ugyanaz.