Túlzott megfelelési kényszer az ágyban – Mikor a „people pleasing" tönkreteszi az együttlétet

A people pleasing kifejezés mögött több van, mint némi túlzott udvariasság. Sokan úgy nőnek fel, hogy megtanulják: a béke kedvéért jobb alkalmazkodni, engedni, mosolyogni – még akkor is, ha közben nem érzik jól magukat. Ez a dinamika a hálószobában sem kapcsol ki magától, és előjöhet a teljesítménykényszer az ágyban. Egy idő után pedig már nem arról szól az együttlét, hogy két ember kapcsolódik, hanem arról, hogy egyikük megpróbálja „jól teljesíteni” a szerepet.

Az alattomos teljesítménykényszer az ágyban – Így küzdheted le.

Fotó: MAYA LAB / shutterstock

A megfelelési kényszer csökkenti az élvezetet.

Így ismerd fel, ha teljesítménykényszered van az ágyban.

Tippek, hogy leküzd a megfelelési kényszered az együttlétek során.

Teljesítménykényszer az ágyban – a láthatatlan minta: „csak neki legyen jó”

Miért rombolja a people pleasing a szexuális vágyat?

Ha valaki rendszeresen átlépi a saját határait, annak ára lesz. A test hiába engedelmeskedik, a lélek előbb-utóbb tiltakozik.

A folyamatos megfelelési kényszer például:

csökkenti az izgalmat,

elviszi a fókuszt a kapcsolódásról, a teljesítmény kerül előtérbe,

feszültséget és szorongást hoz az együttlétbe.

Aki az ágyban folyamatosan a partnere örömére koncentrál és közben elfelejti, hogy ő is számít, az egy idő után már meg sem tudja fogalmazni az igényeit, ami tovább rontja a helyzetet. A partner pedig gyakran mit sem sejt ebből.

Hogyan ismerd fel, hogy túl sokat alkalmazkodsz?

A jelenség nem mindig látványos. Nem úgy működik, hogy valaki nemet akar mondani, de igent mond helyette. Gyakran sokkal finomabb: „mindegy”, „nekem jó így is”, „csak ne hagyjon el”, „legyen jó neki, ha már nekem nem az”. Ha ezek a mondatok ismerősen csengenek, könnyen lehet, hogy régóta a másik igényei köré szervezed az együttléteket, és a magad öröméről megfeledkezel.

A people pleasing különösen alattomos, mert kívülről harmonikusnak tűnik. Csak belül lesz egyre nagyobb a távolság.

Tippek, hogy küzd le a teljesítménykényszert az ágyban.

Fotó: Olena Yakobchuk / shutterstock

A határhúzás az ágyban is

Ugyan olyan fontos, mint az élet minden más területén. A vágy nem tűnik el csak úgy magától. Sokszor azért halványul, mert valaki már nem érzi biztonságosnak, hogy elmondja, hogy mit szeretne. A határok kijelölése nem ridegség, nem „elrontása” a hangulatnak. Inkább egyfajta szeretetnyelv: azt üzeni, hogy mersz önmagad lenni a másik előtt.