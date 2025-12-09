Most lerántjuk a leplet: ez a 3 biztos jele, hogy rossz vagy az ágyban – Te hányban ismersz magadra?

Az intim együttlétekről ritkán beszélünk igazán nyíltan, pedig rengeteg kérdés motoszkál az emberek fejében arról, hogy vajon mi a jó, mi a rossz. Ha te is válaszok után kutatsz, és szeretnéd tudni mennyire vagy profi lepedőakrobata, akkor most mutatunk pár intő jelet. Ha ezeket tapasztalod, meglehet, hogy szükséged lesz még egy-két óra gyakorlatra.

Az intim együttlét művészete: ezek a jelek arra utalnak, hogy nem vagy túl tehetséges benne.

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Ha nem lelkesít a nemi élet témája, annak köze lehet a teljesítményedhez.

Ha zavarba jössz az intimitástól, talán nem is tudod milyen egy igazán jó együttlét.

Ha a partnered már nem kezdeményez, érdemes elgondolkodnod az okán.

3 jel, ami arra utalhat, hogy van még hova fejlődnöd az intim együttlétekben

1. Nem izgat a téma

Ha azt tapasztalod, hogy minden barátnőd lelkesen áradozik vagy épp panaszkodik arról, hogy mi újság a férjével a hálószobában, te meg maximum a válladat vonogatod közben, az jelzésértékű lehet.

Sok nő általában magában keresi a hibát, amikor nincsenek jó intim élményei. Ilyenkor a beszélni sem igazán szeret a tapasztalatairól és az ágyban sem is tud 100%-osan jelen lenni. Sokszor a valódi probléma, hogy nem kapcsolódnak elég erősen lelkileg vagy fizikailag a partnerükhöz.

2. Zavarban vagy, ha szóba kerül az intimitás

Előfordult már, hogy a partnered kicsit pimasz megjegyzést tett rád vagy megdicsért az ágyban, te meg zavarodban legszívesebben a fejedre húztad volna a takarót, vagy lehet, hogy meg is tetted? Ez azt jelentheti, hogy az intimitás megéléséhez feszült érzéseket társítasz.

A nők többsége azért viszonyul így a légyottokhoz, mert önbizalomhiánytól szenvednek vagy nem tudnak megszabadulni a megfelelési kényszer súlyától, ami megfosztja őket a nemi élet örömeitől is.

Ha nem érzed elég magabiztosnak magad a testedben, a pároddal is beszélj a problémáról: neked és a nemi életeteknek is jót fog tenni!

Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

3. A párod már nem kezdeményez

A kezdeti rózsaszín köd gyakran elég hamar elszáll, és vele együtt sokszor a szenvedély is. Nem biztos, hogy a te hálószobai teljesítményed az oka annak, ha a partnered már nem közeledik olyan intenzitással, mint korábban. Azonban érdemes elgondolkodnod pár dolgon, ha azt tapasztalod, hogy látványosan visszahúzódik, elzárkózik az intim pillanatok elől.