Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Férfi az ágyban nem élvezi az intim együttlétet.

Most lerántjuk a leplet: ez a 3 biztos jele, hogy rossz vagy az ágyban – Te hányban ismersz magadra?

intimitás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 19:45
szexpárkapcsolatnemi élet
Az igazság az, hogy a legtöbbször sokkal nehezebb beszélni róla, mint csinálni. Ezért előfordul, hogy sosem tudjuk meg mi a valódi igazság. De ha kíváncsi vagy, mennyire jó a teljesítményed az ágyban, ideje átgondolni pár dolgot. Ezekre a jelekre figyelj és kiderül jó vagy-e az együttlét művészetében!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Az intim együttlétekről ritkán beszélünk igazán nyíltan, pedig rengeteg kérdés motoszkál az emberek fejében arról, hogy vajon mi a jó, mi a rossz. Ha te is válaszok után kutatsz, és szeretnéd tudni mennyire vagy profi lepedőakrobata, akkor most mutatunk pár intő jelet. Ha ezeket tapasztalod, meglehet, hogy szükséged lesz még egy-két óra gyakorlatra.

Rossz intim együttlét után egy csalódott férfi az ágyban.
Az intim együttlét művészete: ezek a jelek arra utalnak, hogy nem vagy túl tehetséges benne.
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 
  • Ha nem lelkesít a nemi élet témája, annak köze lehet a teljesítményedhez.
  • Ha zavarba jössz az intimitástól, talán nem is tudod milyen egy igazán jó együttlét.
  • Ha a partnered már nem kezdeményez, érdemes elgondolkodnod az okán.

3 jel, ami arra utalhat, hogy van még hova fejlődnöd az intim együttlétekben

1. Nem izgat a téma

Ha azt tapasztalod, hogy minden barátnőd lelkesen áradozik vagy épp panaszkodik arról, hogy mi újság a férjével a hálószobában, te meg maximum a válladat vonogatod közben, az jelzésértékű lehet.

Sok nő általában magában keresi a hibát, amikor nincsenek jó intim élményei. Ilyenkor a beszélni sem igazán szeret a tapasztalatairól és az ágyban sem is tud 100%-osan jelen lenni. Sokszor a valódi probléma, hogy nem kapcsolódnak elég erősen lelkileg vagy fizikailag a partnerükhöz.

2. Zavarban vagy, ha szóba kerül az intimitás

Előfordult már, hogy a partnered kicsit pimasz megjegyzést tett rád vagy megdicsért az ágyban, te meg zavarodban legszívesebben a fejedre húztad volna a takarót, vagy lehet, hogy meg is tetted? Ez azt jelentheti, hogy az intimitás megéléséhez feszült érzéseket társítasz.

A nők többsége azért viszonyul így a légyottokhoz, mert önbizalomhiánytól szenvednek vagy nem tudnak megszabadulni a megfelelési kényszer súlyától, ami megfosztja őket a nemi élet örömeitől is.

Csalódott nő és férfi az ágyban egy intim együttlét után.
Ha nem érzed elég magabiztosnak magad a testedben, a pároddal is beszélj a problémáról: neked és a nemi életeteknek is jót fog tenni!
Fotó: MAYA LAB /  Shutterstock 

3. A párod már nem kezdeményez

A kezdeti rózsaszín köd gyakran elég hamar elszáll, és vele együtt sokszor a szenvedély is. Nem biztos, hogy a te hálószobai teljesítményed az oka annak, ha a partnered már nem közeledik olyan intenzitással, mint korábban. Azonban érdemes elgondolkodnod pár dolgon, ha azt tapasztalod, hogy látványosan visszahúzódik, elzárkózik az intim pillanatok elől.

Ha valami nem működik jól, nem élvezi annyira a légyottokat, egy nyílt és őszinte beszélgetéssel elejét vehetitek a félreértéseknek és az önmarcangolásnak is.

Hogy lehetsz jobb az ágyban?

Az ég világon senki sem születik tökéletes szeretőnek. A jó, szenvedélyes intim együttlét receptje sokkal egyszerűbb, mint ahogy azt szorongó pillanatainkban elképzeljük. 3 egyszerű hozzávaló kell csak egy stabil alaphoz, amit utána kedvetekre fűszerezhettek az ízlésetek szerint:

  1. Kommunikáció
  2. Kíváncsiság
  3. Kölcsönös figyelem

Ha sikerül felismerned a jeleket, azzal már megtetted az első lépést egy egészségesebb, magabiztosabb hozzáálláshoz az intimitás felé.

Ha szeretnéd élvezetesebbé tenni a nemi életed, feltétlenül nézd meg ezt a videót:

További tippek a szenvedélyes intim együttlétekért:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu