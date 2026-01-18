Az óvszer evolúciója: kobra-hólyagtól a citromszeletig – Ilyen eszement módokon védekeztek régen

A védekezés nem újkori találmány. Az emberek már az ókorban is keresték a módját annak, hogyan védekezzenek a nem kívánt terhesség és a nemi úton terjedő betegségek ellen. Bár az orvostudomány és a higiéniai ismeretek kezdetlegesek voltak, az ösztönök – és a találékonyság – már akkor is működtek. Az óvszer evolúcióját közelebbről megnézve az egyetlen, ami biztosan állítható, hogy a szükség és a félelem hívta életre ezeket a furcsábbnál furcsább találmányokat.

Ezek voltak az óvszer evolúciójának bizarr állomásai.

Fotó: Heritage Images / Getty Images

Az első fennmaradt bizonyítékok az óvszer evolúciójára Egyiptomból származnak.

A középkor Európájában a vallás és a társadalmi elvárások miatt a védekezés tiltott volt.

16. századi írásokban már szerepel egy vászonból készült, gyógyszerrel átitatott óvszer.

Az első latex óvszerek a 20. század első felében jelentek meg.

Az óvszer evolúciójának kezdete: állati hólyag óvszer – igen, jól olvasod

Az első fennmaradt bizonyítékok az óvszer evolúciójára körülbelül i.e. 3000-ből származnak, Egyiptomból, ahol férfiak lenvászonból készült hüvelyeket viseltek – valószínűleg nem fogamzásgátlás céljából, hanem rangjuk vagy varázslatos védelmük jelzésére. A rómaiak viszont már praktikusabb céllal is használták az „elődeiket”: állatok – főként birkák, disznók és halak – hólyagját vagy vakbelét húzták fel, és ezek szolgáltak az első valódi óvszerként. Az állati hólyag óvszer nemcsak kényelmetlen lehetett – a higiéniáról nem is beszélve –, de messze nem volt annyira megbízható, mint a mai verziók.

A középkori védekezés sötét korszaka

A középkor Európájában a vallás és a társadalmi elvárások miatt a védekezés nemcsak tiltott, hanem bűnös dolognak számított. Ennek következtében az emberek inkább házi praktikákhoz nyúltak: méhviaszt, gyapjút, vagy akár citromszeleteket is alkalmaztak a női oldalon – de a férfiak számára ekkor még nem volt elterjedt védekezési eszköz.

Az első dokumentált óvszerek

A 16. században Gabriel Fallopius (igen, akiről a petevezetéket is elnevezték) írásaiban már szerepel egy vászonból készült, gyógyszerrel átitatott óvszer, amelyet szifilisz ellen javasoltak. Ezeket az eszközöket ecettel vagy gyógynövényes kivonattal is kezelték, és a használatuk elsősorban nemi betegségek elkerülésére szolgált. A védekezés a történelemben tehát mindig is a szükség és félelem keverékéből született.