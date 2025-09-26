Ennél bizarrabb dolgot még nem láttunk: furcsa szerelmi praktikák, túlfűtött pillanatok az ókorból

Amikor az ókorról beszélünk, legtöbben harcosokra, istenekre és háborúkra gondolunk. Pedig a mindennapok éppoly sokszínűek voltak, mint ma – a hálószobától az étkezőasztalig. Az ókori görögök, rómaiak és egyiptomiak meglepően sokat foglalkoztak a szerelemmel és annak minden formájával, sokszor olyan szokásokat kialakítva, amelyek ma inkább mosolyt vagy megrökönyödést váltanak ki belőlünk. Eltérőek voltak az erotikus preferenciák és tabuk, amelyekről ma már alig hallani. Alábbi cikkünk ezeket a fülledt, erotikus titkokat fedi fel, bemutatva, hogy az ókoriak hogyan élték meg a szerelmet és a vágyat, amelyek az ókor gyönyörének titkai voltak.

Az ókor gyönyörének titkai: a Casa della Farnesina cubiculumának (magánhelyiség) falát díszítő jelenet egy fiatal házaspárról. Az ókori rómaiak szívesen díszítették házaik falát pajzán festményekkel.

Fotó: wikipedia

Az olcsóbb szórakozásoktól a gladiátorok rajongóiig – Ilyenek voltak az ókor gyönyörének titkai

Az ókori Görögországban a prostitúció legális volt, sőt, egyes esetekben az állam irányítása alá tartozott. Az athéni törvényhozó, Szolón, például szabályozta az államilag támogatott bordélyházak árait. Ezek az intézmények nőknek és férfiaknak egyaránt munkát adtak, utóbbiak elsősorban idősebb férfi klienseket szolgáltak ki.

Az utcai prostituáltakhoz képest ezek a helyek olcsóbb szolgáltatásokat kínáltak, az utcán dolgozó nők pedig egyedi módszert alkalmaztak: olyan szandált viseltek, amely a homokba „kövess engem” feliratot nyomott. A bordélyházakból származó adóbevételekből Szolón még egy templomot is építtetett Aphrodité, a szerelem és gyönyör istennőjének tiszteletére.

Azt gondolnánk, hogy Rómában a gladiátoroknak, akiknek nagy része rabszolga volt, kevesebb lehetősége volt a szerelem terén, a feljegyzések azonban mást mutatnak. A pompeji falfeliratok tanúsága szerint a gladiátoroknak hatalmas női rajongótáboruk volt, akik hatalmas összegeket is hajlandóak voltak áldozni egy-egy pásztoróráért, és akik a társadalom minden rétegéből származtak.

Iuvenalis római költő úgy gondolta, hogy a fedetlen arccal és testtel harcoló retiariusok (balra) nőiesek és hajlamosak a szexuális devianciára.

Fotó: wikipedia

Még a római császárok családjában is előfordult, hogy egy gladiátor iránti szenvedély elképesztő eseményekhez vezetett. Faustina, Marcus Aurelius császár felesége állítólag vonzódott egy gladiátorhoz. Férjének beismerte a dolgot, aki egy jós tanácsára arra kényszerítette Faustinát, hogy feküdjön le a férfival, akit ezután megöltek. A szertartás részeként Faustinának a gladiátor vérében kellett megfürödnie, mielőtt visszatért a férjéhez.