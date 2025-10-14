Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szenvedély és gyönyör a honfoglalás korában: az ősmagyarok intim szokásai

történelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 19:45
honfoglaló magyarsághonfoglalás korősmagyarságnemi élet
Honfoglalóink biztosan nem ismerték a prűdség fogalmát. Az ősmagyarok intim szokásai meglepően szabadosak voltak. Erről nem tanultál a töriórán, de most megmutatjuk, hogyan, mikor és kivel csinálták.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Nem sokat hallunk az ősmagyarok intim szokásairól, pedig ez is ugyanúgy a történelmünk szerves része, mint az életmódjuk bármely más aspektusa. Sőt! A téma kifejezetten érdekes, és sokoldalú is.

Az ősmagyarok intim szokásaikat a jurtákban végezték.
Az ősmagyarok intim szokásaikat általában a jurtákban, az ágyon, egy függönnyel elkerített részen végezték.
Fotó: Menno van der Haven

Egy biztos, hogy sem szégyennek, sem tabunak nem számított az együttlét a honfoglaló őseinknél. Nehéz is lehetett volna, hiszen a jurtákban együtt élt az egész család. Apa, anya, gyerekek, de még a szolgák is, ezért a gyerekek kiskoruktól kezdve, egészen közelről ismerték a házasélet „hálószobai” szokásait. Nem volt szükség a ma ismert méhecskés hasonlatokra, és más felvilágosításra.

Nudizmus a honfoglalás korában

Ezek után nem meglepő, hogy a meztelen test látványa is mindennapos volt az őseink körében. A pucér emberi test nem számított erotikus tabunak. Sőt! A tisztálkodás, fürdés közösségi élmény volt, amit – néhány forrás szerint –bőrből készült, hordozható fürdőkádakban oldottak meg.

Ruhában vagy anélkül?

Mivel a honfoglalás korában – 9-10. század – a női és férfi ruházkodás még nem igazán tért el egymástól – bő hosszú nadrágot, posztó felsőt és lenvászon alsóneműket hordtak – az intim együttlét alatt, a nőknek le kellett venniük minimum az alsó ruházatukat. Így valószínűleg az ősmagyarok (is) meztelenül éltek nemi életet, – bár később, a hosszú, női szoknyák megjelenésével, ez a szokás megváltozott.

Csajozás ősmagyar módra

A mai felfogásunk szerint, az ősmagyarok intim szokásainak egyik legbizarabb része talán az, hogy a fiatalok, már 13-14 éves korukban megkezdték a nemi életet. 16-18 éves korukra pedig már meg is házasodtak. De a házasságkötés nem volt egy olyan szakrális vagy jogi aktus, mint amilyen a modern korban: nem kellett hozzá sem templom, sem hivatalos iratok. Egyszerűen a törzsnek kellett elfogadnia a szerelmi köteléket.

Talán a legismertebb honfoglalás kori szerelmi tradíció a leányrablás volt. Ez az erőszakos szokás társadalmilag is elfogadott volt az ősmagyar törzsek körében, de idővel finomodott: a lányok és a szülők beleegyezését is kikérték, és egy idő után, egyszerű hagyományőrző szokásként maradt meg. De csak Szent István törvényei kezdték az asszonyszerzés ezen formáját visszaszorítani.

A honfoglalás kori válás is egy egyszerűbb folyamat volt, mint a modern korban. Ha valami nem működött, nem erőltették.

A hűség és hűtlenség fogalma a magyar felmenőinknél

Az ősmagyarok intim szokásainak szabályai lazábbak voltak a hosszú hadjáratok idején
A hadjáratok idején férfiak és nők is élhettek nemi életet alkalmi partnerekkel.
Fotó: mikroman6

A poligámia sem ment ritkaságszámba az ősmagyaroknál. A férjek tarthattak ágyasokat. Akár szabad nőket vagy szolgálókat is. Társadalmilag ez is teljesen elfogadott volt.

A leányrabláshoz hasonlóan, a házasságtörésről is csak a 11. század végén, Szent István törvényei rendelkeztek. A férfiak házasság alatt, de nem házastársukkal történő nemi együttléteit, valószínűleg nem tekintették házasságtörésnek.

De nem csak a férfiak pajzánkodtak egy harmadik féllel. A hosszabb hadjáratok ideje alatt, a nők is kereshettek maguknak más alkalmi partnert az intim együttlétekhez.

Mit mesélnek a régészeti leletek az ősmagyarok intim szokásairól?

A női test és a termékenység tisztelete már a honfoglaló magyaroknál is megjelent. Szeged környékén például olyan régészeti kincsekre bukkantak a honfoglalás korából, amelyek a női nemi szervet ábrázolják. Bár kifejezetten stilizált formában jelennek meg, néhány díszen jól kivehetők az apró részletek is.  

Az alábbi videóból többet tudhatsz meg a honfoglaló magyarok hadművészetéről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu