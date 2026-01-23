MRI-felvétel fedi fel, mi történik a nők testében a csúcson

Az orgazmus köztudottan jó hatással van a szervezetre.

A csúcsra jutáskor több agyi terület is aktiválódik.

Az aktiválódó agyterületek stimulálásának vizsgálata hosszú távon segítheti a gyönyör fokozását, illetve annak kiváltását azoknál, akik nehezen jutnak el a csúcsra.

Nem mindennapi „vizsgálatra” vállalkozott számos fiatal nő az amerikai New Jersey állambeli New Brunswick városában található Rutgers Egyetemen. Az ifjú hölgyek a tudomány oltárára helyezték legbecsesebb kincsüket, hogy önmaguk és a világ számára is felfedjék az emberi test gyönyöreinek titkait. Egyszerűbben kifejezve egy képalkotó MRI-gépben, orvosok megfigyelése alatt jutatták magukat a csúcsra, hogy a tudósok kiértékelhessék az agy orgazmus közben tapasztalható aktivitásait. A 2010-es években végzett vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket hozott.

A női orgazmus titkai az emberek örömszerzését segíthetik a jövőben / Fotó: 123RF

MRI-felvételek a női orgazmusról – ezek az agyi területek stimulálódnak

Annak idején hatalmas hírverés volt akörül a holland pár körül, amelynek tagjai az egyik első MRI-gépben szexuális aktust folytattak a '90-es években. Az akkor orvosi szenzációt jelentő felvételek a mai napig mankót nyújtanak az emberi szexualitást kutató tudósoknak, akik számára tökéletes kiegészítésül szolgálhatnak azok a több mint egy évtizede, az Amerikai Egyesült Államokban készült MRI-felvételek, amelyeken több nő agyi aktivitása látszik orgazmus közben.

A felvételeket egy bizonyos Barry Komisaruk professzor és Nan Wise szexterapeuta készítette csapatával a Rutgers Egyetemen. Komisaruk akkoriban úgy nyilatkozott, a kísérlet célja, hogy megtalálják a módját annak, hogyan növelhetik az emberek örömérzetét.

A kutatás során néhány igen érdekes eredmény született, többek között, hogy az orgazmus természetes fájdalomcsillapítóként hat, és akár 50 százalékkal is csökkentheti a kellemetlen érzetet. Kevésbé meglepő ugyan, de emellett a nők fizikai érintésre való érzékenységét is fokozza.

A tudósok több ponton vizsgálták, hogy mely agyi kéregterületek aktiválódnak a különböző testrészek stimulálásakor orgazmus közben / Fotó: The Journal of Sexual Medicine

„Az agy nagyon aktívvá válik, amikor valaki orgazmushoz közeledik. A medencei régió idegcsoportjai üzeneteket továbbítanak az agyba, ami egy sor kémiai reakciót indít el. Kellemes érzést kiváltó vegyi anyagok, például dopamin és oxitocin szabadulnak fel, miközben fizikai reakciók, például a vérnyomás emelkedése és a pupilla tágulása is megfigyelhető” – fejtette ki Komisaruk, aki szerint az orgazmus közben tapasztalható agyi reakciók jobb megértése segíthet azoknak, akiknek nehézséget okoz a csúcsra jutás.