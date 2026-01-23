Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MRI-felvétel fedi fel, mi történik a nők testében a csúcson

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 21:45
Megremeg a test, befeszülnek a lábujjak, önkéntelen nyögés hallatszik: a csúcsra jutás jeleit sokan ismerjük, jó eséllyel át is éltük néhányszor, így pontosan tudjuk, hogy nincs a világon ennél felemelőbb érzés. Kevesen vagyunk tisztában azonban azzal, hogy a gyönyör tetőfokán mi történik pontosan a testünkben, pontosabban az agyunkban. Hogy még közelebbről megismerhessük jelenséget, tudósok MRI-gépben rögzítették több nő orgazmusát.
Nem mindennapi „vizsgálatra” vállalkozott számos fiatal nő az amerikai New Jersey állambeli New Brunswick városában található Rutgers Egyetemen. Az ifjú hölgyek a tudomány oltárára helyezték legbecsesebb kincsüket, hogy önmaguk és a világ számára is felfedjék az emberi test gyönyöreinek titkait. Egyszerűbben kifejezve egy képalkotó MRI-gépben, orvosok megfigyelése alatt jutatták magukat a csúcsra, hogy a tudósok kiértékelhessék az agy orgazmus közben tapasztalható aktivitásait. A 2010-es években végzett vizsgálatsorozat kielégítő eredményeket hozott.

Lepedőt gyűrő fiatal nő orgazmus közben
A női orgazmus titkai az emberek örömszerzését segíthetik a jövőben / Fotó: 123RF

MRI-felvételek a női orgazmusról – ezek az agyi területek stimulálódnak

Annak idején hatalmas hírverés volt akörül a holland pár körül, amelynek tagjai az egyik első MRI-gépben szexuális aktust folytattak a '90-es években. Az akkor orvosi szenzációt jelentő felvételek a mai napig mankót nyújtanak az emberi szexualitást kutató tudósoknak, akik számára tökéletes kiegészítésül szolgálhatnak azok a több mint egy évtizede, az Amerikai Egyesült Államokban készült MRI-felvételek, amelyeken több nő agyi aktivitása látszik orgazmus közben.

A felvételeket egy bizonyos Barry Komisaruk professzor és Nan Wise szexterapeuta készítette csapatával a Rutgers Egyetemen. Komisaruk akkoriban úgy nyilatkozott, a kísérlet célja, hogy megtalálják a módját annak, hogyan növelhetik az emberek örömérzetét.

A kutatás során néhány igen érdekes eredmény született, többek között, hogy az orgazmus természetes fájdalomcsillapítóként hat, és akár 50 százalékkal is csökkentheti a kellemetlen érzetet. Kevésbé meglepő ugyan, de emellett a nők fizikai érintésre való érzékenységét is fokozza.

A tudósok több ponton vizsgálták, hogy mely agyi kéregterületek aktiválódnak a különböző testrészek stimulálásakor orgazmus közben / Fotó: The Journal of Sexual Medicine

„Az agy nagyon aktívvá válik, amikor valaki orgazmushoz közeledik. A medencei régió idegcsoportjai üzeneteket továbbítanak az agyba, ami egy sor kémiai reakciót indít el. Kellemes érzést kiváltó vegyi anyagok, például dopamin és oxitocin szabadulnak fel, miközben fizikai reakciók, például a vérnyomás emelkedése és a pupilla tágulása is megfigyelhető” – fejtette ki Komisaruk, aki szerint az orgazmus közben tapasztalható agyi reakciók jobb megértése segíthet azoknak, akiknek nehézséget okoz a csúcsra jutás.

„Minél jobban megértjük az agy működését, annál jobban tudunk segíteni az embereknek a szerv aktivitásainak szabályozásában” – tette hozzá Nan Wise.

(LADBible)

