Ezért érnek nehezen a csúcsra egyes férfiak – íme a lehetséges megoldások

Sok férfi szembesül azzal, hogy csak nehezen vagy egyáltalán nem éri el az orgazmust, még megfelelő ingerléssel sem. Számos orgazmusprobléma létezik: az egyik ezek közül az úgynevezett anorgazmia jelensége, amely különböző okokra vezethető vissza: fizikai, idegi, hormonális, gyógyszeres és lelki tényezők is szerepet játszhatnak. Egyes esetekben komplex interakciók állnak a háttérben, amelyek nemcsak a szexuális életet, de az önértékelést és a párkapcsolat stabilitását is jelentősen befolyásolhatják. Cikkünkben kifejtjük, mi okozhatja az anorgazmiát, és melyek a lehetséges kezelési módok, megoldások.

Az orgazmusprobléma többféle dolgot jelenthet: nehézséget az orgazmus elérésében (anorgazmia), az orgazmus teljes hiányát, vagy akár a túl erős, folyamatos orgazmust is az úgynevezett perzisztens genitális ingerlékenység szindróma (PGIS) nevű ritka betegség esetében.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Az anorgazmia, vagyis az orgazmusképtelenség sok esetben tabu marad, de gyakoribb, mint hinnénk. A Harvard Health szerint a késleltetett orgazmus és az anorgazmia egyaránt előfordulhat, és komoly stresszforrás lehet egy pár életében. Ezeket a kihívásokat megfelelő szakmai segítséggel kezelni lehet pszichoterápia, életmódváltás, vagy orvosi beavatkozás formájában.

Orgazmusprobléma: miért nehéz egyes férfiaknak eljutni a csúcsig?

Sokan úgy gondolják, hogy az orgazmus magától értetődő része az együttléteknek, de valójában ez egy összetett élmény, amely fizikai, lélektani és életmódbeli tényezőkön alapul. Amikor egy férfi nem ér el orgazmust – még akkor sem, ha izgatott és egészségügyileg is rendben van –, az gyakran frusztrációhoz, önértékelési problémákhoz és párkapcsolati feszültséghez vezethet. Fontos megérteni a leggyakoribb okokat, mert így tudható, mikor érdemes szakember segítségét kérni.

Mi állhat a háttérben?

A férfiaknál az orgazmus elérésének nehézsége mögött gyakran több tényező közrejátszik:

Idegrendszeri és hormonális okok: neuropátia, gerincsérülés vagy szenzoros csökkenés — például az életkor előrehaladtával — csökkentheti az érzékenységet vagy gátolhatja a válaszreakciókat. Hormonális egyensúlyhiány, például alacsony tesztoszteronszint vagy megemelkedett prolaktin is szexuális diszfunkcióhoz vezethet.

Gyógyszerszedés: SSRIs típusú antidepresszánsok, magas vérnyomás elleni szerek vagy antiandrogének gyakran okoznak orgazmusproblémát.