Orgazmusproblémával küzdő kétségbeesett férfi ül az ágyon a hálószobában

Ezért érnek nehezen a csúcsra egyes férfiak – íme a lehetséges megoldások

férfi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 20:15
együttlétorgazmusprobléma
Gondolkodtál azon, mi van akkor, ha a férfi sosem jut el a csúcsra? Nemrég kiderültek a férfi orgazmusprobléma leggyakoribb rejtett okai, amelyek között akad, amelyik sokkal közelebb áll hozzád, mint gondolnád.
Bors
A szerző cikkei

Sok férfi szembesül azzal, hogy csak nehezen vagy egyáltalán nem éri el az orgazmust, még megfelelő ingerléssel sem. Számos orgazmusprobléma létezik: az egyik ezek közül az úgynevezett anorgazmia jelensége, amely különböző okokra vezethető vissza: fizikai, idegi, hormonális, gyógyszeres és lelki tényezők is szerepet játszhatnak. Egyes esetekben komplex interakciók állnak a háttérben, amelyek nemcsak a szexuális életet, de az önértékelést és a párkapcsolat stabilitását is jelentősen befolyásolhatják. Cikkünkben kifejtjük, mi okozhatja az anorgazmiát, és melyek a lehetséges kezelési módok, megoldások. 

Frusztrált pár a hálószobában fekszik az ágyon orgazmusprobléma miatt
Az orgazmusprobléma többféle dolgot jelenthet: nehézséget az orgazmus elérésében (anorgazmia), az orgazmus teljes hiányát, vagy akár a túl erős, folyamatos orgazmust is az úgynevezett perzisztens genitális ingerlékenység szindróma (PGIS) nevű ritka betegség esetében.
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Az anorgazmia, vagyis az orgazmusképtelenség sok esetben tabu marad, de gyakoribb, mint hinnénk. A Harvard Health szerint a késleltetett orgazmus és az anorgazmia egyaránt előfordulhat, és komoly stresszforrás lehet egy pár életében. Ezeket a kihívásokat megfelelő szakmai segítséggel kezelni lehet pszichoterápia, életmódváltás, vagy orvosi beavatkozás formájában.

Orgazmusprobléma: miért nehéz egyes férfiaknak eljutni a csúcsig?

Sokan úgy gondolják, hogy az orgazmus magától értetődő része az együttléteknek, de valójában ez egy összetett élmény, amely fizikai, lélektani és életmódbeli tényezőkön alapul. Amikor egy férfi nem ér el orgazmust – még akkor sem, ha izgatott és egészségügyileg is rendben van –, az gyakran frusztrációhoz, önértékelési problémákhoz és párkapcsolati feszültséghez vezethet. Fontos megérteni a leggyakoribb okokat, mert így tudható, mikor érdemes szakember segítségét kérni.

Mi állhat a háttérben?

A férfiaknál az orgazmus elérésének nehézsége mögött gyakran több tényező közrejátszik:

Idegrendszeri és hormonális okok: neuropátia, gerincsérülés vagy szenzoros csökkenés — például az életkor előrehaladtával — csökkentheti az érzékenységet vagy gátolhatja a válaszreakciókat. Hormonális egyensúlyhiány, például alacsony tesztoszteronszint vagy megemelkedett prolaktin is szexuális diszfunkcióhoz vezethet.

Gyógyszerszedés: SSRIs típusú antidepresszánsok, magas vérnyomás elleni szerek vagy antiandrogének gyakran okoznak orgazmusproblémát.

Pszichológiai tényezők: stressz, depresszió, teljesítménykényszer, párkapcsolati konfliktusok vagy korábbi trauma mind képes gátat szabni a gyönyörnek.

Életmódbeli és szexuális szokások: bizonyos önkielégítési technikák (például túl erős fogás, más néven „death-grip”) hozzászoktatják a testet egy bizonyos ingerhez, ezzel együtt csökkenthetik az érzékenységet a partnerrel való együttlét során .

Az anorgazmia jellemző típusai

  • Primer anorgazmia: aki sosem élte át az orgazmust.
  • Szekunder anorgazmia: korábban volt orgazmusa, de egyre gyakrabban elmarad.

Mit lehet tenni ellene?

A diagnózis alapja a részletes anamnézis, fizikai vizsgálat, hormon- és idegtesztek. A terápiás lehetőségek:

  • Pszichoterápia vagy szexterápia: stressz, szorongás vagy párkapcsolati probléma esetén segíthet.
  • Gyógyszeres beavatkozás: bizonyos hormonpótlás, SSRI-váltás vagy gyógyszermódosítás szóba kerülhet, például kábelgin vagy amantadine — habár az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) által jóváhagyott kezelés nincs  
  • Életmódváltás: stresszcsökkentés, kommunikáció a partnerrel, és a „death-grip” technika elhagyása segíthet visszaállítani az érzékenységet  

Az orgazmus elérésnek nehézsége a férfiaknál egy összetett jelenség, amely fizikai, pszichés, hormonális, viselkedés- és életmódbeli tényezők kombinációjából eredhet. Az első lépés az aggályokkal teli hallgatás helyett az őszinte párbeszéd és szakmai segítség felkeresése lehet. A lehetőségek kézzelfoghatók — akár személyre szabott terápiával, akár életmódváltással. Az orgazmus, és a hozzá kapcsolódó intimitás újra élvezhetővé válhat mindannyiunk számára. 

