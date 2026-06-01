Óriásvírusokat fedeztek fel egy folyóban, számos kérdésre választ adhat

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 14:35
evolúciókutatás
Egy japán folyóban bukkantak rá, hatalmas változást hozhat. Az óriásvírus rengeteg kérdésre adhat választ.

Óriásvírusokat fedeztek fel Japán egyik folyójában, amely rengeteg kérdésre adhat választ az evolúvió kórai szakaszairól. A kutatók számos különbségre bukkantak az óriásvírusok vizsgálatakor, amely számos eltérésre mutatott. Ezek adhantak választ az evolúciós kérdésekre.

Az új óriásvírus működését vizsgálják a kutatók Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Óriásvírusokat találtak egy egy japán folyóban

Különleges vírust fedeztek fel japán kutatók, és amely szokatlan módon a sejtek felett veszik át az irányítást. Az óriás vírus különös szaporodása az összetett élet kialakulásában is szerepet játszhat a különös szaporodása miatt. A furtivovirus egy újonnan azonosított óriásvírust egy japán folyóban a Kamakura városánál található Inasze folyó vizéből mutatták ki. A kutatók úgy vélik, hogy nem csak az összetett genetikai állománya miatt különleges a vírus, hanem mert olyan szaporodási stratégiát, amit eddig a kutatók még sohasem figyeltek meg.

A vírusok nem tartoznak a hagyományos evolúciós életfához, hiszen sejtjeik nincsenek, csak örökítőanygaból állnak. Az óriásvírusok sokkal összetettebbek, mint a hagyományos vírusok, a kutatók ezért régóta úgy vélik, hogy fontos nyomokat tartalmazhatnak az evolúció korai szakaszairól.

A furtivovirus átmenetet képezhet két ismert óriásvírus-csoport között .Annyira eltér a genetikai felépítése az eddig már korábban megismert fajoktól, hogy a kutatók egy teljesen új víruscsalád létrehozását szorgalmazzák, melyet Manesviridae névre keresztelnének.

Nem csak a szaporodásában különbözik a többi óriásvírustól

Az óriásvírusok többsége érintetlenül hagyja a gazdasejt sejtmagját, ezen belül szaporodik, vagy a sejtmagot rombolja le, majd azon kívül kezd el szaporodni. A furtivovirus ezzel szemben egy eddig ismeretlen köztes módszert alkalmaz. A vírus a fertőzés után a sejtmag szerkezetét lebontja, végül a saját másolatait kezdi előállítani a megmaradt sejtplazmaszerű anyagában. A kutatók kijelentették, hogy ezt a folyamatot egy korábban ismert óriásvírusnál sem figyelték meg.

Az összetett élőlények és az egyszerű baktériumok között a sejtmag a legfontosabb különbség. Egyes elméletek úgy vélik, hogy a sejtmag azért alakulhatott ki az evolúció során, jobban védekezzenek a sejtek az ősi óriásvírusok ellen. A kutatók szerint a furtivovirusok működése pontosan azt mutatja meg, miként alakulhatott át a vírusok és sejtek kapcsolata fokozatosan az evolúció során.

Az elmúlt években egyre több különleges óriásvírust fedeztek fel, amelyek rendre megkérdőjelezik a vírusokról alkotott korábbi elképzeléseket. Ezek az organizmusok sokkal összetettebbek, mint azt korábban gondolták, és egyre több jel utal arra, hogy fontos szerepet játszhattak az evolúció történetében.  - írta az Origo.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
