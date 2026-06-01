Dráma: az otthonában esett össze, édesanyja életéért küzdött egy nő

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán rendszeresen oszt meg történeteket drámai életmentésekről. Most egy újabb ilyenről számoltak be.

Édesanyja életéért küzdött egy nő Budapesten

Mint írták, a fővárosi otthonában lett rosszul egy idős hölgy a napokban. A beteg zuhanyzást követően minden előzmény nélkül összeesett. Lánya azonnal a segítségére sietett, megpróbálta felébreszteni, de nem járt sikerrel, így tárcsázta a segélyhívót. Mentésirányító bajtársunk betegvizsgálatra instruálta a bátor bejelentőt, miközben riasztotta a legközelebbi esetkocsit. Néhány perc múlva a beteg légzése leállt, így bajtársunk segítségével a nő megkezdte édesanyja újraélesztését, amit rövidesen kiérkező bajtársaink vettek át.

A mentők rutinos csapatmunkája néhány perc múlva sikerre vezetett, így állapotstabilizálást követően el is indultak a kórházba, az intézménybe érkezés előtt azonban a nő keringése ismét összeomlott. Számos életmentő beavatkozás segítségével bajtársaink ismét újraélesztették a hölgyet és végül átadták a kórházban. A beteg azóta már sokkal jobban van és családjával együtt hálával gondol az őt megmentő mentésirányítóra és mentőegységre

- olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.