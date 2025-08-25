Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Így futott be Hollywoodban Gábor Zsazsa, a világ első celebje

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 18:45
Egy budapesti lány, aki humorával és csillogó eleganciájával meghódította Amerikát – viszont sosem felejtette el a gyökereit. Gábor Zsazsa volt az első magyar, aki megvalósította az amerikai álmot, ő mégis Budapesten szeretett volna nyugodni, és végül hazatért – éppen úgy, ahogy tervezte.
Már 20 évesen mindenhol nyíltak előtte az ajtók, Gábor Zsazsa nem csak szókimondó stílusával tűnt ki, egy igazi „celeb” volt. Honnan jött, hogyan élt? Olvass tovább! 

Gábor Zsazsa, celeb, amerikai álom
Gábor Zsazsa: az első magyar színésznő, aki megvalósította az amerikai álmot
Fotó: AFP /  AFP

Gábor Zsazsa, az első celeb, aki humorával is tarolt  

Budapestről Hollywoodig  

Zsazsa, eredeti nevén Gábor Sári, 1917. február 6‑án született Budapesten, egy tehetős zsidó családban. Nem nélkülözött, sőt, őt és két nővérét szolgák vették körül, luxusnyaralásokon vettek részt és drága bentlakásos iskolákba jártak.  

Már 1936‑ban ő lett Magyarország egyik legszebb lánya, csodálatos hangja is volt, aminek köszönhetően szerepet kapott a Bécsi operettben is, innen robbant be az Egyesült Államokba.  

Magyar gyökerek

Nem tagadta meg a magyar gyökereit. Interjúkban főzött gulyást, miközben tipikus „dahlink”-os akcentusával is hódított. Mindig hazavágyott, és végső kívánsága az volt, hogy itthon temessék el, Budapesten.  

Gábor Zsazsa, celeb
Gábor Zsazsa, az első celeb
Fotó: KPA/ Northfoto /  Northfoto

A Kardashianokat is megelőzte!

Hollywood első „famous for being famous” sztárja, nem a Kardashian-klán volt! Hollywood sokaknak adott lehetőséget filmekben, sorozatokban. Zsazsa pedig élt is a lehetőségekkel: „Moulin Rouge”, „Lili”, „Touch of Evil” és még a „Queen from Outer Space” is szerepelt a repertoárjában. Csakhogy nála inkább a személyiség volt a fő attrakció…A szóvivője szerint „azért volt híres, mert híres volt” – és a világ imádta.

Románcok, briliáns poénok és botrányok

Az élete tele volt izgalmakkal, alig 15 évesen feleségül ment első férjéhez, az akkor 35 éves török kormánytisztviselő Burhan Asaf Belgéhez. Ezután még 8 férjet fogyasztott, köztük volt Conrad Hilton (Paris Hilton dédnagypapája) és George Sanders is szerepel Gábor Zsazsa férjeinek listáján.  

Zsazsa élete tele volt botrányokkal is, 1989‑ben például arról cikkeztek az újságok, hogy egy bevásárlás után felpofozott egy rendőrt. Nem véletlen szállóigévé vált mondata: „Nem az a fontos, hogy igaz legyen, csak beszéljenek rólam".

Egy másik kedvenc mondatunk Zsazsától így szól: „Jó vagyok a háztartásban. Ha elhagyok egy férfit, megtartom a házát” – mondta egyszer.  

Hazatérés 

2016‑ban Los Angelesben hunyt el, majd 2021 júliusában özvegye, Frederic von Anhalt, akit 1986-ban vette feleségül, saját kezűleg hozta haza hamvait. Gábor Zsazsát a budapesti Kerepesi temető művészparcellájában helyezték örök nyugalomra.

Gábor Zsazsa, Gábor Zsazsa sírja
Gábor Zsazsa sírja
Fotó: Végh István

Emlékművek és múzeum – Gábor Zsazsa öröksége

Budapesten 2025 tavaszán nyitott egy állandó kiállítás az Origo Stúdióban, ahol használati tárgyak, ruhák, magazinborítók idézik fel a legendát.

Nézd meg az alábbi interjút Gábor Zsazsával:

 

 

