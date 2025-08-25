Így futott be Hollywoodban Gábor Zsazsa, a világ első celebje

Már 20 évesen mindenhol nyíltak előtte az ajtók, Gábor Zsazsa nem csak szókimondó stílusával tűnt ki, egy igazi „celeb” volt. Honnan jött, hogyan élt? Olvass tovább!

Gábor Zsazsa: az első magyar színésznő, aki megvalósította az amerikai álmot

Fotó: AFP / AFP

Gábor Zsazsa, az első celeb, aki humorával is tarolt

Budapestről Hollywoodig

Zsazsa, eredeti nevén Gábor Sári, 1917. február 6‑án született Budapesten, egy tehetős zsidó családban. Nem nélkülözött, sőt, őt és két nővérét szolgák vették körül, luxusnyaralásokon vettek részt és drága bentlakásos iskolákba jártak.

Már 1936‑ban ő lett Magyarország egyik legszebb lánya, csodálatos hangja is volt, aminek köszönhetően szerepet kapott a Bécsi operettben is, innen robbant be az Egyesült Államokba.

Magyar gyökerek

Nem tagadta meg a magyar gyökereit. Interjúkban főzött gulyást, miközben tipikus „dahlink”-os akcentusával is hódított. Mindig hazavágyott, és végső kívánsága az volt, hogy itthon temessék el, Budapesten.

Gábor Zsazsa, az első celeb

Fotó: KPA/ Northfoto / Northfoto

A Kardashianokat is megelőzte!

Hollywood első „famous for being famous” sztárja, nem a Kardashian-klán volt! Hollywood sokaknak adott lehetőséget filmekben, sorozatokban. Zsazsa pedig élt is a lehetőségekkel: „Moulin Rouge”, „Lili”, „Touch of Evil” és még a „Queen from Outer Space” is szerepelt a repertoárjában. Csakhogy nála inkább a személyiség volt a fő attrakció…A szóvivője szerint „azért volt híres, mert híres volt” – és a világ imádta.

Románcok, briliáns poénok és botrányok

Az élete tele volt izgalmakkal, alig 15 évesen feleségül ment első férjéhez, az akkor 35 éves török kormánytisztviselő Burhan Asaf Belgéhez. Ezután még 8 férjet fogyasztott, köztük volt Conrad Hilton (Paris Hilton dédnagypapája) és George Sanders is szerepel Gábor Zsazsa férjeinek listáján.

Zsazsa élete tele volt botrányokkal is, 1989‑ben például arról cikkeztek az újságok, hogy egy bevásárlás után felpofozott egy rendőrt. Nem véletlen szállóigévé vált mondata: „Nem az a fontos, hogy igaz legyen, csak beszéljenek rólam".

Egy másik kedvenc mondatunk Zsazsától így szól: „Jó vagyok a háztartásban. Ha elhagyok egy férfit, megtartom a házát” – mondta egyszer.