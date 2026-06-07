A rettegett kór: a női kopaszodás

A hajritkulás a nőknél nemcsak egy kisebb-nagyobb mértékben látható tünet, de komoly lelki terhet jelentő esemény is, aminek a hátterében több ok állhat a stressztől kezdve a tápanyaghiányon át egészen a hormonális változásokig. Utóbbihoz kapcsolható az egyértelműen felismerhető androgén alopecia.

Illusztráció: New Africa

Mik azok az androgének?

Olyan hormonok, melyek fontos szerepet játszanak a normál hormonális működésben, az elsődleges és másodlagos nemi jellegek kialakulásában, valamint több testi folyamat szabályozásában. Hatásuk egyebek mellett a tüszők tevékenységére is kiterjed: bizonyos területeken serkenthetik a szőrnövekedést, emellett hozzájárulhatnak a hajritkuláshoz is. A legismertebb androgén a tesztoszteron és annak származéka, a dihidrotesztoszteron (DHT), melyek mindkét nemnél jelen vannak, ám a férfiaknál jóval nagyobb volumenben termelődnek. Kis mennyiségben a női szervezetben is megtalálhatók, a petefészek és a mellékvese állítja elő őket. Problémát általában nem önmagában a jelenlétük okoz, hanem az, ha túl magas a szintjük, továbbá a szervezet érzékeny rájuk.

Mi történik a testünkben?

A hajhagymák alapvetően szenzitívek az androgének hatására, férfias kopaszodás esetén emiatt kezdenek miniatürizálódni, vagyis zsugorodni a tüszők. Ez lerövidíti az anagén fázist, így a hajszálak egyre vékonyabbá, gyengébbé és piheszerűvé válnak, a hajhagymák mérete csökken, működésük fokozatosan romlik. A férfi kopaszodástól eltérő módon a hajvesztés a nőknél elsősorban a választék kiszélesedésében és a fejbőr nagy fokú láthatóságában mutatkozik meg. A teljesen tarrá váló fejbőr nem jellemző, a hajtömeg diffúz ritkulása viszont igen.

Melyek lehetnek a kiváltó okok?

A nőknél az androgén hormonok szintje több dolog okán emelkedhet meg. Így a kopaszodás összefügghet az inzulinrezisztenciával, a policisztás ovárium szindrómával, azaz a PCOS-sel, a mellékvese vagy a petefészek hormonális eltéréseivel, de genetikai hajlammal, és egyes gyógyszerek, például az anabolikus szteroidok alkalmazásával is. Megesik, hogy a laborvizsgálat normál értékeket mutat, mégis jelentkezik az androgén alopecia. Ilyenkor arra lehet gyanakodni, hogy a hajtüszők fokozottan érzékenyek a DHT-ra. Nagyon gyakran a menopauzával összefüggésben is kialakulhat, mivel ezekben az években csökken ösztrogén szintje, illetve annak védőhatása. Mindezek következményeképpen az androgén jelenléte és befolyása erősebbé válhat a szervezetben. Fiatal, változókoron még át nem esett nőknél hormonális eltérések okozhatnak ilyen típusú hajhullást.