Tünetek nélkül csapott le a halálos kór: alig pár hónap alatt ragadta el a családapát

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 12:30
Egészen a diagnózisig makkegészségesnek tartotta magát az édesapa. A halálos betegség azonban tünetek nélkül lépett fel nála, és mire fény derült rá, már a kezelések sem segítettek.
A 42 éves Jemma Hough az angliai Sharnbrookból a közelmúltban vesztette el a férjét, Jont. A háromgyermekes édesanya elmondása szerint a könyörtelen betegség tünetek nélkül lappangott, és amikor megszületett róla a diagnózis, már túl késő volt - a párja alig pár hónappal később elvesztette a harcot.

Tünetek nélkül ette halálig Jon testét a rák
Tünetek nélkül ragadta el a rák az édesapát (Fotó: Facebook)

A sors hozta össze a házaspárt

A szomorú történet még 2024 márciusában vette kezdetét, amikor Jon hirtelen felszedett pár kilót, de mivel 47 éves volt, ezért teljesen normálisnak vélték a változást, amit a változókornak tulajdonítottak. Amikor azonban fájni kezdett a hasa, a férfi ételintoleranciára gyanakodva elment vizsgálatokra, majd 2024 júliusában azt közölték vele: talán már nem sok ideje maradt hátra.

A családapa több hónap kemoterápia után a betegsége miatt hospice-ba került, és 2025. március 24-én örökre elment.

Olyan szürreális, álomszerű... Azon gondolkodom: ez tényleg én vagyok? Ez komolyan az én életem része volt? Tényleg átéltem ezt?

- idézte fel a történteket az özvegy.

Jemma és Jon egy golfközpontban találkoztak, amikor 16 évesek voltak, és bár eleinte nem ápoltak közeli viszonyt, ahogy telt az idő, lassanként elkezdtek érzelmeket táplálni egymás felé - dacára annak, mennyire különböző személyiségek voltak.

Az emberek nem gondoltak volna minket jó párnak, de valahogy mégis működött. Szerintem a sors hozott össze minket

- tette hozzá Jemma.

Jonnak egy korábbi kapcsolatából volt már egy fia, a ma 23 éves Kian, amikor a párnak a 2008-as házasságkötése után három gyermeke született: a most 13 éves Yasmin, a tízéves William és a nyolcéves Peter.

Tünetek nélkül ragadta el a rák a férfit

Jemma elmondása szerint a férjének sosem voltak komolyabb egészségügyi problémái, mígnem egy nap gyomorfájásra nem kezdett panaszkodni. Ennek dacára a vér- és székletminta alapján végzett vizsgálatok eredménye is teljesen normális volt, így azt gondolták, ételintolerancia lehet a felelős a kellemetlenségért.

Egy újabb vizsgálat során folyadékot fedeztek fel a férfi gyomrában, az orvosok viszont még ekkor is valószínűtlennek tartották a rákot, egészen egy endoszkópia és biopszia elvégzéséig, amely 4. stádiumú rákot mutatott ki, amely a gyomor körül helyezkedett el.

Azt mondták, ha jól reagál a kemoterápiára, akkor folytathatja, de ha nem, akkor csupán hetei vagy egy hónapja maradt hátra

- nyilatkozta az özvegy.

Jon eleinte jobban érezte magát a kezelésektől, azonban a kemoterápia lassanként megkeserítette a mindennapjait. Ennek dacára a szerettei élete utolsó hónapjait igyekeztek különlegessé tenni: az adományok lehetővé tették Az oroszlánkirály londoni előadásának megtekintését, a Harry Potter Warner Bros. Stúdió meglátogatását, valamint a belépést a liverpooli Anfield Stadionba, ahol VIP-ülésekből nézhettek meg egy futballmeccset.

A családapa állapota karácsony után kezdett el rohamosan romlott, és 2025 februárjában az orvosai azt közölték, a kemoterápia hatástalan, így abba kell hagynia. Ennek ellenére az édesapa elhatározta, addig folytatja a harcot, amíg csak tudja. Jon élete utolsó heteit egy hospice-ban töltötte, majd 2025 márciusában örökre elment.

Jemma jelenleg alapítványokon keresztül kap támogatást, a férje elvesztését követően. Elmondása szerint a gyász hullámokban érkezik, de új perspektívát kapott az élethez, és hálás minden lehetőségért, amit a nehéz idők alatt kapott. Az átéltek hatására most ő igyekszik támogatni a hasonló helyzetben lévő embereket - írja a Mirror.

 

