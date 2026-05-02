Tünetek nélkül csapott le a halálos kór: alig pár hónap alatt ragadta el a családapát

A 42 éves Jemma Hough az angliai Sharnbrookból a közelmúltban vesztette el a férjét, Jont. A háromgyermekes édesanya elmondása szerint a könyörtelen betegség tünetek nélkül lappangott, és amikor megszületett róla a diagnózis, már túl késő volt - a párja alig pár hónappal később elvesztette a harcot.

Tünetek nélkül ragadta el a rák az édesapát (Fotó: Facebook)

A sors hozta össze a házaspárt

A szomorú történet még 2024 márciusában vette kezdetét, amikor Jon hirtelen felszedett pár kilót, de mivel 47 éves volt, ezért teljesen normálisnak vélték a változást, amit a változókornak tulajdonítottak. Amikor azonban fájni kezdett a hasa, a férfi ételintoleranciára gyanakodva elment vizsgálatokra, majd 2024 júliusában azt közölték vele: talán már nem sok ideje maradt hátra.

A családapa több hónap kemoterápia után a betegsége miatt hospice-ba került, és 2025. március 24-én örökre elment.

Olyan szürreális, álomszerű... Azon gondolkodom: ez tényleg én vagyok? Ez komolyan az én életem része volt? Tényleg átéltem ezt?

- idézte fel a történteket az özvegy.

Jemma és Jon egy golfközpontban találkoztak, amikor 16 évesek voltak, és bár eleinte nem ápoltak közeli viszonyt, ahogy telt az idő, lassanként elkezdtek érzelmeket táplálni egymás felé - dacára annak, mennyire különböző személyiségek voltak.

Az emberek nem gondoltak volna minket jó párnak, de valahogy mégis működött. Szerintem a sors hozott össze minket

- tette hozzá Jemma.

Jonnak egy korábbi kapcsolatából volt már egy fia, a ma 23 éves Kian, amikor a párnak a 2008-as házasságkötése után három gyermeke született: a most 13 éves Yasmin, a tízéves William és a nyolcéves Peter.

Tünetek nélkül ragadta el a rák a férfit

Jemma elmondása szerint a férjének sosem voltak komolyabb egészségügyi problémái, mígnem egy nap gyomorfájásra nem kezdett panaszkodni. Ennek dacára a vér- és székletminta alapján végzett vizsgálatok eredménye is teljesen normális volt, így azt gondolták, ételintolerancia lehet a felelős a kellemetlenségért.

Egy újabb vizsgálat során folyadékot fedeztek fel a férfi gyomrában, az orvosok viszont még ekkor is valószínűtlennek tartották a rákot, egészen egy endoszkópia és biopszia elvégzéséig, amely 4. stádiumú rákot mutatott ki, amely a gyomor körül helyezkedett el.

Azt mondták, ha jól reagál a kemoterápiára, akkor folytathatja, de ha nem, akkor csupán hetei vagy egy hónapja maradt hátra

- nyilatkozta az özvegy.