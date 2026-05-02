„Irtózatos fájdalmai voltak” – megrázó részletek láttak napvilágot a Szomszédok legendás színésznőjének utolsó éveiről

A Kossuth-díjas magyar színésznőnek és érdemes művésznek annak ellenére, hogy az utolsó éveiben több betegséggel is küzdött, továbbra is a színpad volt az élete. Schubert Éva lánya, Verebes Dóra szerint édesanyját a színház és a beszélgetések éltették.

Schubert Éva Kossuth-díjas színésznő

Megrázó részletek láttak napvilágot Schubert Éva utolsó éveiről

A közönség ugyanakkor nemcsak a színpadról ismerhette Schubert Évát, hiszen mások mellett olyan alkotásokban is láthattuk, mint az Abigél, a Családi kör, az Angyalbőrben vagy éppen Linda. A Szomszédok ikonikus mellékszereplője, Lillácska karakteréről nem is beszélve, amivel örökre belopta magát a nézők szívébe.

A mindig mosolygó Kossuth-díjas színművésznő utolsó éveben számos egészségügyi problémával küzdött, melyről lánya, Verebes Dóra mesélt korábban a Story magazinnak.

Anyu élete utolsó tíz éve betegségben telt, és ahogy ment az idő, egyre rosszabbul volt, csak kerekesszékkel tudott már közlekedni. Viszont ezeket az éveket önsajnálat nélkül, borzasztó nagy fegyelemmel csinálta végig, pedig közben irtózatos fájdalmai voltak

– fogalmazott.

Dóra azt is elárulta, hogy édesanyjának csontritkulása volt, emellett pedig egy másik betegségben, az úgynevezett motoneuron kórban is szenvedett. Utóbbi az izmok működését gátolja és több helyről támadja, ami főként a mozgásban jelent nagy problémát.

Amikor már elég vacakul volt, akkor is ment. Pásztor Erzsikével még játszott is, én pedig vittem mindenfelé. Sokan kérdezték, miért, mire azt válaszoltam: azért, mert ő így akarja, mert a színház, a találkozások, a beszélgetések feltöltik. Tele volt mondanivalóval, és soha egy percig nem szégyellte, hogy kerekesszékben ül

– mesélte Verebes Dóra a lapnak.