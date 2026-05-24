Mondj búcsút a pattanásoknak: 7 tuti bőrápolási tipp tiniknek

Kamaszkorban a legnagyobb problémát a pattanások okozzák, hiszen ilyenkor a szervezetben lezajló biológiai változások miatt nagy mennyiségben termelődnek a nemi hormonok, így megnő a bőrben a faggyútermelés. Ennek hatására mitesszerek, pattanások alakulnak ki, amelyekkel nem könnyű felvenni a harcot, de nem is lehetetlen, kiváltképp a Fanny magazin hét tuti bőrápolási tippjével!

Bőrápolási tippek tiniknek: ha ezeket megfogadod, búcsút inthetsz a pattanásoknak!

Fotó: Roman Samborskyi

Mi a cél?

A legfontosabb, hogy csökkentsük a faggyútermelést és eltüntessük a szennyeződéseket. Emellett nem árt, ha időben elsajátítják az arcápolás fontosságát, hogy valóban törődjenek a bőrükkel és megfelelően hidratáljanak. Hiszen csak így tudnak végleg leszámolni a zavaró problémákkal. De ez akkor is hasznos, ha annyira szerencsések, hogy nincsenek pattanásaik.

Bőrápolás kamaszkorban: ez a 7 legfontosabb lépés

1. lépés: kíméletes tisztítás

Ahhoz, hogy makulátlan legyen az arcbőr, a legfontosabb feladat az alapos tisztítás. Méghozzá ennek a reggeli és esti bőrápolási rutinban is fontos szerepe van. Pedig erről a kamaszok előszeretettel feledkeznek meg, hiszen szinte kínzásnak élnek meg már egy egyszerű arcmosást is. Éppen ezért olyan tisztítókat, lemosókat válasszunk, amelyek nem jelentenek macerát. Például egy micellás vagy zselés állagú termék tökéletes választás.

2. lépés: frissítő tonizálás

Tisztítás után ne feledkezzünk meg a tonizálásról is. Az egy tévhit, hogy ezek a termékek szárító hatásúak, pont ellenkezőleg: gyengéden zsírtalanítanak, helyreállítják a bőr természetes pH-értékét és hidratálnak is. Keressünk kifejezetten a tinik érzékenyebb bőrére való tonikokat, amelyek tisztítják a pórusokat, csökkentik az irritációt, nyugtató hatásúak és frissítenek.

3. lépés: könnyed hidratálás

A hidratálás szó hallatán biztosan tiltakozik minden tini, hogy ő aztán semmilyen kencét nem hajlandó az arcára kenni, pedig lényeges szerepe van abban, hogy megszabaduljunk a pattanásoktól. Nagyon könnyed állagú, gyorsan beszívódó termékekre van szükség, amelyek pórusösszehúzó, esetleg mattító hatásúak.

4. lépés: gyógyító fedés

A látványosabb bőrhibákra, pattanásokra jó megoldást jelentenek a speciális korrektorok, amelyek amellett, hogy elfedik a fránya piros foltokat, még csökkentik a pattanásokat, szabaddá teszik az eltömődött pórusokat, például szalicilsav tartalmuknak köszönhetően.