Schobert Lara is megszólalt Rubint Réka betegségéről: „Nagyon sok bennem az indulat és a fájdalom”

Rubint Réka daganatos betegségét csaknem 4 évvel ezelőtt fedezték fel, amikor Andrei Mangrával kiestek a Dancing with the Starsból. A fitneszlady azóta a háttérben, titokban küzdött a gyilkos kórral, de most úgy döntött, a nyilvánosság elé áll és elmeséli a történetét a TV2 Napló című műsorában. Ez az időszak persze nem csak őt, a családját is megviselte, különösen amennyi nehézségen átmentek már Schobert Norbival és a gyerekeikkel. Most Schobert Lara és Schobert Norbi Jr. is megszólalt Rubint Réka állapotával kapcsolatban.

Rubint Réka és Schobert Norbi évek óta titkolják az édesanya betegségét, még legkisebb gyermekük sem tudta (Fotó: Alakreform!/hot magazin)

A Schobert család mindig is egy erős egységet alkotott, és rengetegen irigyelték azt az erős kapcsolatot, ami közöttük van. De Rubint Réka betegsége miatt az elmúlt években a poklok poklát járták meg, amit a korábbi csapások után, a legrosszabb rémálmaikban sem gondoltak volna.

„Mindenki annyit kap, amennyit elbír, de mi annyira sokat kaptunk már… Annyiszor éreztem azt, hogy a legfontosabb elveszhet, ami a család egysége. Ez már Norbi sztrókja után volt, azután, hogy édesanyám meghalt itt a garázsunkban, a karomban, azután, hogy két szívműtéten esett át a férjem, és 10% esélyt adtak az életére, és mindezt három kisgyerekkel kellett végigcsinálni, de végigcsináltuk. És akkor jön egy ilyen” – sorolta sírva Réka.

Én arra kértem Norbikát és Larát, hogy azzal tudnak nekem segíteni, hogyha jók, ha nincs velük semmi baj és ha Zalán előtt nem mondanak semmit, mert aki édesanya, az tudja, hogy nekem a legfontosabb ebben az egészben az volt, hogy ők ebből ne érezzenek semmit

– mondta elcsukló hangon a családanya.

Rubint Réka gyerekei mindent megtettek édesanyjukért

Természetesen a család még inkább összezárt a bajban, és a gyerekek mindent megtettek Rékáért, bár Zalán csak tavaly ősszel tudta meg a diagnózist, amikor a külső jelek miatt már nem lehetett tovább titokban tartani előtte. Így az érzéseiről a Naplóban csak Lara és Norbika mesélt.

„Nyilván nagyon sok bennem az indulat és fájdalom azzal kapcsolatban, hogy mennyien bántják őt. Engem nem érdekel, ha engem bántanak az emberek, nem érdekel, ha szidnak bármiért, velem azt csinálnak, amit akarnak. De azt viszont nem fogadom el, ha a szeretteimet bántják, ha Norbikát, Zalánt, anyát vagy apát szidják” – mondta könnyeivel küszködve Schobert Norbi és Rubint Réka lánya.

Ilyenkor az ember átértékeli a teljes életét, hogy minden perc számít, és minden percet meg kell ragadni, minden pillanatot meg kell élni, és mindig ott kell lenni egymásnak, mert senki nem tudhatja, hogy mit hoz az élet. Ez egy hatalmas nagy tanulság volt számunkra is, és egy elég nagy pofon ahhoz, hogy innentől kezdve tisztán lássuk a világot

– egészítette ki testvére szavait ifj. Schobert Norbi.