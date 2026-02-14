Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A te konyhádban is ott lapul a filléres összetevő, amitől olyan dús lesz a hajad, mintha a szalonból jöttél volna ki

A te konyhádban is ott lapul a filléres összetevő, amitől olyan dús lesz a hajad, mintha a szalonból jöttél volna ki

hajnövesztés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 09:45
rozmaringhajápolás
Mindannyian szeretnénk dús frizurát, de mégis hullik, lelapul, állandóan mosni kell. A dús hajkorona titka, egy házi alapanyag helyes felhasználása, amire talán nem is gondoltál. Mutatjuk, hogyan érheted el a dús hatást!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Nem kell vagyonokat elköltened a szalonban, vagy a drogériákban, hogy dús hajkoronád legyen. Ebben a cikkben mutatunk egy házi alapanyagot, ami bizonyára a te konyhádban is megtalálható, de nemcsak az étel ízéhez adhat hozzá, hanem a hajad is dúsabb lehet tőle. Olvass tovább!

Vörös haj amire rozmaring vizet cseppentenek a dús hajért.
A dús haj titka: egy filléres összetevő, olyan lesz tőle a hajad, mintha a szalonból jöttél volna ki
Fotó: PARILOV EGENIY / 123RF
  • A hajnövesztő rutin kialakítása kulcsfontosságú.
  • Masszírozd a fejbőröd bambuszkefével.
  • Használj ricinusolajat.

Mutatjuk melyik az a házi alapanyag, amitől olyan dús hajad lesz, mintha a szalonból jöttél volna ki

Fontos a rutin

Dús hajkoronát akarsz? Akkor elengedhetetlen a folytonosság, ugyanis nem egyik napról a másikra történik a varázslat. A hajnövesztő rutin kialakítása és annak követése, elengedhetetlen a kívánt eredmény eléréséhez. Mutatunk egy hajápolási rutint, amiben a házi alapanyagot is megtalálod, ami csodákat művel majd a hajaddal. 

Bambuszkefe 

Szerezz be egy bambuszkefét. Minden drogériában, és a legtöbb szupermarketben is elérhető. Mielőtt bármit csinálnál a hajaddal, a bambuszkefével 3-5 percig jól masszírozd végig a fejbőrödet. 

Derma roller

A derma roller lényege, hogy serkentse a vérkeringést. Szintén beszerezhető a drogériákban. Használatához szedd választékokra a hajad és masszírozd végig többször a fejbőrödet a derma rollerrel. Ne túl durván, ne vérezzen, de azért sajnálni sem kell, pirosodásig végezd a műveletet. Utána ne felejtsd el lefertőtleníteni a rollert. 

Olajozás

Fontos, hogy ne rögtön kezd el a derma rollerezett fejbőrt olajozni. Várj legalább 10 percet, amíg a pirosodás halványodik. 
Az olajozáshoz használhatsz ricinusolajat, argánolajat, vagy a kettő keverékét. Ami a számodra legmegfelelőbb. Legalább 5 percig masszírozd a fejbőrödbe az olajat. Órákig rajta hagyhatod, vagy akár egész estére. Annyi a dolgod, hogy a párnád takard le egy törölközővel, hogy ne olajozd össze alvás közben. 

Rozmaring, amitől dús hajad lesz.
Mutatjuk, hogy készül a rozmaringvíz, amitől igazán dús lesz a hajad
Fotó: 123RF

Hajmosás

Olajozás után, minimum 2x samponozz, hogy kellően tiszta legyen a hajad és ne maradjon benne olaj. 

Hajolaj

A hajvégekre tegyél hajolajat, hogy óvd a végeket és ne töredezzenek. 

A házi alapanyag, ami csodákat tesz a hajaddal – a rozmaring 

A leghatékonyabb házi alapanyag, ami segíti, hogy a hajad dús legyen, az a rozmaring. A legjobb felhasználási módja, ha hajpermetet készítesz belőle, amit minden nap használhatsz, mutatjuk hogyan készítsd el:

  • Egy lábasban tegyél fel nagyjából másfél bögre vizet forrni. 
  • Ha felforrt a víz, önts bele egy csomag őrölt rozmaringot, majd fedd le a lábast. 
  • Nagyjából 15 percig forrald. 
  • Amikor szép lilás színű lesz a víz, akkor kész a főzet. 
  • Kapcsold ki a tüzet és várd meg míg kihűl a rozmaringvíz.
  • Szűrd le a rozmaringvizet egy szórófejes flakonba, és kész is. 
  • Hűtőben tárolva 2 héten belül használd fel.

További hasznos tanácsokért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu