A te konyhádban is ott lapul a filléres összetevő, amitől olyan dús lesz a hajad, mintha a szalonból jöttél volna ki

Nem kell vagyonokat elköltened a szalonban, vagy a drogériákban, hogy dús hajkoronád legyen. Ebben a cikkben mutatunk egy házi alapanyagot, ami bizonyára a te konyhádban is megtalálható, de nemcsak az étel ízéhez adhat hozzá, hanem a hajad is dúsabb lehet tőle. Olvass tovább!
Dús hajkoronát akarsz? Akkor elengedhetetlen a folytonosság, ugyanis nem egyik napról a másikra történik a varázslat. A hajnövesztő rutin kialakítása és annak követése, elengedhetetlen a kívánt eredmény eléréséhez. Mutatunk egy hajápolási rutint, amiben a házi alapanyagot is megtalálod, ami csodákat művel majd a hajaddal.
Szerezz be egy bambuszkefét. Minden drogériában, és a legtöbb szupermarketben is elérhető. Mielőtt bármit csinálnál a hajaddal, a bambuszkefével 3-5 percig jól masszírozd végig a fejbőrödet.
A derma roller lényege, hogy serkentse a vérkeringést. Szintén beszerezhető a drogériákban. Használatához szedd választékokra a hajad és masszírozd végig többször a fejbőrödet a derma rollerrel. Ne túl durván, ne vérezzen, de azért sajnálni sem kell, pirosodásig végezd a műveletet. Utána ne felejtsd el lefertőtleníteni a rollert.
Fontos, hogy ne rögtön kezd el a derma rollerezett fejbőrt olajozni. Várj legalább 10 percet, amíg a pirosodás halványodik.
Az olajozáshoz használhatsz ricinusolajat, argánolajat, vagy a kettő keverékét. Ami a számodra legmegfelelőbb. Legalább 5 percig masszírozd a fejbőrödbe az olajat. Órákig rajta hagyhatod, vagy akár egész estére. Annyi a dolgod, hogy a párnád takard le egy törölközővel, hogy ne olajozd össze alvás közben.
Olajozás után, minimum 2x samponozz, hogy kellően tiszta legyen a hajad és ne maradjon benne olaj.
A hajvégekre tegyél hajolajat, hogy óvd a végeket és ne töredezzenek.
A leghatékonyabb házi alapanyag, ami segíti, hogy a hajad dús legyen, az a rozmaring. A legjobb felhasználási módja, ha hajpermetet készítesz belőle, amit minden nap használhatsz, mutatjuk hogyan készítsd el:
