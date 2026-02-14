A te konyhádban is ott lapul a filléres összetevő, amitől olyan dús lesz a hajad, mintha a szalonból jöttél volna ki

Nem kell vagyonokat elköltened a szalonban, vagy a drogériákban, hogy dús hajkoronád legyen. Ebben a cikkben mutatunk egy házi alapanyagot, ami bizonyára a te konyhádban is megtalálható, de nemcsak az étel ízéhez adhat hozzá, hanem a hajad is dúsabb lehet tőle. Olvass tovább!

A dús haj titka: egy filléres összetevő, olyan lesz tőle a hajad, mintha a szalonból jöttél volna ki

Fotó: PARILOV EGENIY / 123RF

A hajnövesztő rutin kialakítása kulcsfontosságú.

Masszírozd a fejbőröd bambuszkefével.

Használj ricinusolajat.

Fontos a rutin

Dús hajkoronát akarsz? Akkor elengedhetetlen a folytonosság, ugyanis nem egyik napról a másikra történik a varázslat. A hajnövesztő rutin kialakítása és annak követése, elengedhetetlen a kívánt eredmény eléréséhez. Mutatunk egy hajápolási rutint, amiben a házi alapanyagot is megtalálod, ami csodákat művel majd a hajaddal.

Bambuszkefe

Szerezz be egy bambuszkefét. Minden drogériában, és a legtöbb szupermarketben is elérhető. Mielőtt bármit csinálnál a hajaddal, a bambuszkefével 3-5 percig jól masszírozd végig a fejbőrödet.

Derma roller

A derma roller lényege, hogy serkentse a vérkeringést. Szintén beszerezhető a drogériákban. Használatához szedd választékokra a hajad és masszírozd végig többször a fejbőrödet a derma rollerrel. Ne túl durván, ne vérezzen, de azért sajnálni sem kell, pirosodásig végezd a műveletet. Utána ne felejtsd el lefertőtleníteni a rollert.

Olajozás

Fontos, hogy ne rögtön kezd el a derma rollerezett fejbőrt olajozni. Várj legalább 10 percet, amíg a pirosodás halványodik.

Az olajozáshoz használhatsz ricinusolajat, argánolajat, vagy a kettő keverékét. Ami a számodra legmegfelelőbb. Legalább 5 percig masszírozd a fejbőrödbe az olajat. Órákig rajta hagyhatod, vagy akár egész estére. Annyi a dolgod, hogy a párnád takard le egy törölközővel, hogy ne olajozd össze alvás közben.

Mutatjuk, hogy készül a rozmaringvíz, amitől igazán dús lesz a hajad

Fotó: 123RF

Hajmosás

Olajozás után, minimum 2x samponozz, hogy kellően tiszta legyen a hajad és ne maradjon benne olaj.

Hajolaj

A hajvégekre tegyél hajolajat, hogy óvd a végeket és ne töredezzenek.

A házi alapanyag, ami csodákat tesz a hajaddal – a rozmaring

A leghatékonyabb házi alapanyag, ami segíti, hogy a hajad dús legyen, az a rozmaring. A legjobb felhasználási módja, ha hajpermetet készítesz belőle, amit minden nap használhatsz, mutatjuk hogyan készítsd el:

Egy lábasban tegyél fel nagyjából másfél bögre vizet forrni.

Ha felforrt a víz, önts bele egy csomag őrölt rozmaringot, majd fedd le a lábast.

Nagyjából 15 percig forrald.

Amikor szép lilás színű lesz a víz, akkor kész a főzet.

Kapcsold ki a tüzet és várd meg míg kihűl a rozmaringvíz.

Szűrd le a rozmaringvizet egy szórófejes flakonba, és kész is.

Hűtőben tárolva 2 héten belül használd fel.

