Zákány Péter tábornok Pálinkás Szilveszterről: „Iszonyatos csalódás"

Nagy port kavart Pálinkás Szilveszter Telexnek adott interjúja, amelyben a Magyar Honvédség toborzó kampányának korábbi arca súlyos állításokat tett a Magyar Honvédség állapotára, a Honvédségben uralkodó viszonyokra nézve. A Mandiner elment a Honvédelmi Minisztériumba, hogy megkérdezze Zákány Péter dandártábornokot arról, mi az igazság a Pálinkás által elmondottakból. A tábornok szerint Pálinkás kijelentései „abszolút nem fedik a valóságot” és „egyszerűen elfelejti azokat az adatokat, amik a tényeket mutatják”. Zákány elmondta, hogy „életszerűtlen” az az állítás, hogy Orbán Gáspár százados találta ki a csádi projektet, egyszerűen „blődség".
