Téli szépségtrükk mandarinnal: házi pakolás száraz bőrre és hajra, fillérekből

A télen könnyebben kiszárad a bőrünk és a hajunk.

Filléres mandarinos pakolás arcra és hajra.

Egy kanál mandarin, méz és joghurt szükséges hozzá.

Télen a száraz levegő, a fűtés, a gyakori hőmérséklet-változás megviseli a bőrünket és a hajunkat. Kevés olyan természetes alapanyag van, amely képes egyszerre felfrissíteni a bőrt és a hajat anélkül, hogy irritálná. Íme egy téli csodaszer ezekre a problémákra: a mandarin.

A mandarinos arcpakolással bőrünk újra friss és hidratált lesz.

Fotó: kazmulka / Shutterstock

Mandarinos arc- és hajpakolás recept

A pakolás alapja egy evőkanál frissen facsart mandarinlé, amelyet érdemes leszűrni, hogy ne maradjon benne gyümölcshús. Így az állaga egyenletes lesz és a bőr sem kap felesleges mechanikai ingert. A mandarinléhez adjunk egy evőkanál mézet, amely hidratál és nyugtat, és egy evőkanál natúr joghurtot. A joghurt tejsavtartalma segít az egyenletesebb bőrkép kialakításában, és frissítő hatású. A hozzávalókat lassan keverd el, amíg csomómentes, krémes állagot nem kapsz. Ez a pakolás inkább rendszeres használat mellett hoz látványos eredményt, egyetlen alkalom után még ne várj csodát.

Így használd a mandarinos pakolást

Arcra a pakolást tiszta, száraz bőrre vidd fel, a szemkörnyéket hagyd ki. Tíz–tizenöt perc elegendő ahhoz, hogy a bőr felvegye a hatóanyagokat, feszülő érzet vagy pirosodás nélkül. Langyos vízzel öblítsd le, majd egy könnyű hidratálókrémmel zárd a rutint.

Hajpakolásként az alapkeveréket egészítsd ki három–négy csepp növényi olajjal, például argánolajjal. Finoman masszírozd a fejbőrödbe, majd oszlasd el a haj teljes hosszán. Körülbelül tíz perc után mosd meg a hajad a megszokott módon és ha szükséges, használj balzsamot. A hajad puhább tapintású, simább és könnyebben kezelhető lesz.

Miért jó választás télen a mandarinos pakolás?

A téli ápolás több odafigyelést igényel, mint a nyári. Ilyenkor a bőr és a fejbőr érzékenyebb, gyorsabban kiszárad és lassabban regenerálódik. A mandarin C-vitamin- és antioxidáns-tartalma kíméletesen támogatja a természetes megújulási folyamatokat. A méz segít megőrizni a nedvességet, a joghurt pedig frissít. Ez a hármas együtt kiegyensúlyozott hatású, ezért mértékkel használva – általában heti egy alkalom bőven elég – érzékenyebb bőr esetén is jól beilleszthető a rutinba. Ráadásul az sem elhanyagolható szempont, hogy a mandarin friss, citrusos illata egy kis vidámságot hoz a sötétebb hónapokba.