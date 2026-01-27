Téli szépségtrükk mandarinnal: házi pakolás száraz bőrre és hajra, fillérekből

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 14:15
Télen a bőrünk és a hajunk gyorsabban kiszárad. Mi pedig kétségbeesve egyre több mindent kipróbálunk, pedig a legegyszerűbb megoldás az orrunk előtt van. Csupán egy evőkanál mandarin elég a szuper házi arc- és hajpakoláshoz.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A télen könnyebben kiszárad a bőrünk és a hajunk.
  • Filléres mandarinos pakolás arcra és hajra.
  • Egy kanál mandarin, méz és joghurt szükséges hozzá.

Télen a száraz levegő, a fűtés, a gyakori hőmérséklet-változás megviseli a bőrünket és a hajunkat. Kevés olyan természetes alapanyag van, amely képes egyszerre felfrissíteni a bőrt és a hajat anélkül, hogy irritálná. Íme egy téli csodaszer ezekre a problémákra: a mandarin. 

Mandarinos arcpakolás tégelyben.
A mandarinos arcpakolással bőrünk újra friss és hidratált lesz.
Fotó: kazmulka / Shutterstock 

Mandarinos arc- és hajpakolás recept

A pakolás alapja egy evőkanál frissen facsart mandarinlé, amelyet érdemes leszűrni, hogy ne maradjon benne gyümölcshús. Így az állaga egyenletes lesz és a bőr sem kap felesleges mechanikai ingert. A mandarinléhez adjunk egy evőkanál mézet, amely hidratál és nyugtat, és egy evőkanál natúr joghurtot. A joghurt tejsavtartalma segít az egyenletesebb bőrkép kialakításában, és frissítő hatású. A hozzávalókat lassan keverd el, amíg csomómentes, krémes állagot nem kapsz. Ez a pakolás inkább rendszeres használat mellett hoz látványos eredményt, egyetlen alkalom után még ne várj csodát.

Így használd a mandarinos pakolást

  • Arcra a pakolást tiszta, száraz bőrre vidd fel, a szemkörnyéket hagyd ki. Tíz–tizenöt perc elegendő ahhoz, hogy a bőr felvegye a hatóanyagokat, feszülő érzet vagy pirosodás nélkül. Langyos vízzel öblítsd le, majd egy könnyű hidratálókrémmel zárd a rutint.
  • Hajpakolásként az alapkeveréket egészítsd ki három–négy csepp növényi olajjal, például argánolajjal. Finoman masszírozd a fejbőrödbe, majd oszlasd el a haj teljes hosszán. Körülbelül tíz perc után mosd meg a hajad a megszokott módon és ha szükséges, használj balzsamot. A hajad puhább tapintású, simább és könnyebben kezelhető lesz.

Miért jó választás télen a mandarinos pakolás?

A téli ápolás több odafigyelést igényel, mint a nyári. Ilyenkor a bőr és a fejbőr érzékenyebb, gyorsabban kiszárad és lassabban regenerálódik. A mandarin C-vitamin- és antioxidáns-tartalma kíméletesen támogatja a természetes megújulási folyamatokat. A méz segít megőrizni a nedvességet, a joghurt pedig frissít. Ez a hármas együtt kiegyensúlyozott hatású, ezért mértékkel használva – általában heti egy alkalom bőven elég – érzékenyebb bőr esetén is jól beilleszthető a rutinba. Ráadásul az sem elhanyagolható szempont, hogy a mandarin friss, citrusos illata egy kis vidámságot hoz a sötétebb hónapokba.

