Téli szépségtrükk mandarinnal: házi pakolás száraz bőrre és hajra, fillérekből

Télen a száraz levegő, a fűtés, a gyakori hőmérséklet-változás megviseli a bőrünket és a hajunkat. Kevés olyan természetes alapanyag van, amely képes egyszerre felfrissíteni a bőrt és a hajat anélkül, hogy irritálná. Íme egy téli csodaszer ezekre a problémákra: a mandarin.
A pakolás alapja egy evőkanál frissen facsart mandarinlé, amelyet érdemes leszűrni, hogy ne maradjon benne gyümölcshús. Így az állaga egyenletes lesz és a bőr sem kap felesleges mechanikai ingert. A mandarinléhez adjunk egy evőkanál mézet, amely hidratál és nyugtat, és egy evőkanál natúr joghurtot. A joghurt tejsavtartalma segít az egyenletesebb bőrkép kialakításában, és frissítő hatású. A hozzávalókat lassan keverd el, amíg csomómentes, krémes állagot nem kapsz. Ez a pakolás inkább rendszeres használat mellett hoz látványos eredményt, egyetlen alkalom után még ne várj csodát.
A téli ápolás több odafigyelést igényel, mint a nyári. Ilyenkor a bőr és a fejbőr érzékenyebb, gyorsabban kiszárad és lassabban regenerálódik. A mandarin C-vitamin- és antioxidáns-tartalma kíméletesen támogatja a természetes megújulási folyamatokat. A méz segít megőrizni a nedvességet, a joghurt pedig frissít. Ez a hármas együtt kiegyensúlyozott hatású, ezért mértékkel használva – általában heti egy alkalom bőven elég – érzékenyebb bőr esetén is jól beilleszthető a rutinba. Ráadásul az sem elhanyagolható szempont, hogy a mandarin friss, citrusos illata egy kis vidámságot hoz a sötétebb hónapokba.
