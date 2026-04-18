Így szabadulj meg a sötét hónaljfolttól – Jól bevált filléres házi praktika

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 17:15
Rendkívül idegesítő. Szépen leborotválod a hónaljad, és mégis egy ronda barna folt éktelenkedik az amúgy sima bőrödön. Most erre a bosszantó problémára hoztunk egy egyszerű megoldást. Olvass tovább!
A barna elszíneződések a hónaljon sokaknál okoznak kellemetlenséget, pedig a probléma sokszor egyszerű okokra vezethető vissza. Szerencsére létezik egy olcsó, könnyen beszerezhető házi praktika, amivel hatékonyan halványíthatod ezeket a foltokat anélkül, hogy drága kezelésekre költenél. 

Fotó: Rindi Mafardilla /  Shutterstock 
  • A barna hónalj oka lehet az önbarnító, a dezodor vagy a borotválkozás.
  • Szerezz be glikolsavat.
  • Praktika lépésről lépésre, hogy megszabadulj a makacs foltoktól.

Egyszerű házi praktika a barna hónaljfolt eltüntetésére

A barna hónalj lehetséges okai

  1. Szépségbaki: az önbarnító és a barnító testápolók egyaránt beszínezhetik a hónaljat, ezt pontosan tudjuk. Ha kínosan ügyelsz is rá, hogy ne maradjon ott a kelleténél több mennyiségű termék, akkor is lehet barna folt az eredmény.
  2. Dezodor hatás: ha az általad használt dezodor erős illatanyagokat tartalmaz, az könnyen irritálhatja a bőrt, ami hosszú távon elszíneződéshez vezethet. Célszerű hipoallergén, érzékeny bőrre készült termékeket választani.
  3. Borotválkozás: a helytelen borotválkozási technika – például a száraz borotválkozás vagy irritáló borotvahab használata – könnyen bőrirritációt és elszíneződést okozhat. Érdemes olyan borotvahabot választani, amely kíméletes és nyugtató hatású, vagy akár más szőrtelenítési módszert kipróbálni.

Lássuk, milyen egyszerű házi praktikát vethetsz be a sötét hónaljfolt ellen

Fotó: chris_tina /  Shutterstock 

Mire lesz szükséged?

Egy kis adag glikolsavra, és egy vattapamacsra. Ennyi.

Mi az a glikolsav?

A glikolsav az AHA-savak (alfa-hidroxisavak) csoportjába tartozik, amelyet többnyire cukornádból nyernek ki. Ez az egyik leghatékonyabb hámlasztó hatóanyag, amely finoman, mégis eredményesen távolítja el az elhalt hámsejteket, segítve ezzel a bőr megújulását. Rendszeres használatával a bőrtónus egyenletesebbé válhat, a sötét foltok halványodnak, és a bőr simább, frissebb hatású lesz.

Így használd  

Csak annyi a dolgod, hogy pár csepp glikolsavat csepegtetsz egy vattapamacsra, majd gyengéden végighúzod a pamacsot a hónaljadon. Ne feledd, hogy a hónalj területe érzékeny, ezért ne dörzsöld túl erősen, és ne használj túl sok terméket. Ez nem egyik napról a másikra történik – néhány hétbe is beletelhet, mire látványos eredményt tapasztalsz. Hetente 1-2 alkalom bőven elegendő!

Fontos: használat után mindig hidratáld a bőrt egy gyengéd, illatanyagmentes testápolóval, és ne feledkezz meg a fényvédelemről sem, főleg, ha nap is éri a területet!

+Bors tipp: a glikolsav helyett más gyengéd kémiai hámlasztót is kipróbálhatsz, például tejsavat vagy mandulasavat, ezeket érzékeny bőrűek is használhatják. 

Próbáld ki ezt a filléres trükköt, és ints búcsút a sötét hónaljfoltoknak! Ne feledd, a rendszeresség kulcsfontosságú – a szép és egyenletes bőrtónus megér egy kis türelmet és odafigyelést!

Az alábbi cikkeket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

