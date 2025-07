Sárgul a muskátlid levele? Íme 5 filléres tipp, amitől egész nyárra virágba borul a kerted

Lehet, hogy csak egy apró figyelmetlenség áll a háttérben. A jó hír, hogy a sárguló levelek problémája, többnyire könnyedén megoldható, ha odafigyelünk a következőkre muskátli gondozásánál. Na de mi állhat a háttérben?

Mutatjuk a megoldást a muskátli sárguló leveleire

Fotó: Irene Miller / Shutterstock

Így ápold a muskátlid, ha levelei sárgulni kezdenek:

A muskátlik igazán hálás növények, de odafigyelést igényelnek. Ha a leveleik sárgulnak, ne pánikolj, hiszen a legtöbb esetben könnyen megoldható a probléma.

Túl sok víz – ne hagyd, hogy a gyökerek vízben álljanak

Oké, biztosan te is azt gondolod, hogy a muskátlik imádják a vizet. Igaz is, de nem akkor, ha túl sok van belőle! A muskátli nem feltétlen vízimádó növény. Sőt, a túlzott öntözés gyakorlatilag egyenlő a halálos ítélettel! Ha a talaj állandóan vizes, a gyökerek könnyen elkezdhetnek rohadni, a levelek pedig sárgulni. Szóval a titok itt is a mértékletesség. Fontos, hogy olyan cserepet válassz, ami vízáteresztő és ne hagyd, hogy a cserép alján megálljon a víz. Hagyd megszáradni a talajt a következő öntözés előtt.

Túl kevés víz – a szárazság sem a megoldás

Nem, ez nem a 22-es csapdája, van megoldás! Szóval tisztáztuk, hogy a túl sok víz nem jó, de a túl kevés sem! A muskátlik bírják a szárazabb időszakokat, de ha túl sokáig hagyod őket víz nélkül, előbb-utóbb a leveleik sárgulni kezdenek. Ha már a talaj is kezd porhanyóssá válni, ideje megöntöznöd! Ne várj, amíg a levelek teljesen elszáradnak. Ha az alapvető öntözési szabályokat betartod, a muskátli levelei meghálálják majd.

Fényhiány – a napfény a legjobb barátjuk

Ha sárgulnak a levelek, az egyik leggyakoribb ok a fényhiány. A muskátli imádja a napot és a gyenge fény egyszerűen nem tesz jót neki. Próbáld meg áthelyezni őket egy naposabb helyre. Ha naponta legalább 6 órányi napfényt kapnak, újra ragyogó zöldek lesznek a levelek!

A muskátlinak nem jó a túl sok víz és a túl kevés sem

Fotó: algobonito98 / Shutterstock

Tápanyaghiány – a kis extra segíthet

Néha a muskátlik is kicsit fáradtabbak lehetnek, és ilyenkor előfordulhat, hogy nem kapják meg a szükséges tápanyagokat. A tápanyaghiány egyik jele lehet a sárguló levél, amit könnyen orvosolhatsz egy jó minőségű műtrágyával.