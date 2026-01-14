Hajápolás télen: így óvd a hajad a sapka alatt

A sapkaviselés télen könnyen kiszáríthatja a hajat és felboríthatja a fejbőr mikrobiomjának egyensúlyát.

A megfelelő téli hajápolás sok kellemetlenségtől megóvhat.

A zsírosodás és töredezés megelőzésére számos módszer rendelkezésre áll.

A téli hónapokban a hajunk jóval több külső hatásnak van kitéve, mint az év más időszakaiban. A hideg, a szél, a fűtött beltéri levegő és a gyakori sapkaviselés együtt könnyen felboríthatja a fejbőr és a haj mikrobiomjának egyensúlyát. Előbbi érzékenyebbé válhat, ami hosszú távon zsírosodáshoz, szárazsághoz vagy kellemetlen szagokhoz vezethet. A hajápolás télen ezért alaposabb odafigyelést igényel.

A hajápolás télen a megfelelő sapka kiválasztásával kezdődik.

Fotó: Kmikhidov / shutterstock

Nem mindegy, milyen sapkát hordasz

A sapkaválasztásnál nemcsak a fazon számít, hanem az is, milyen anyag érintkezik közvetlenül a hajunkkal. A durva, érdes belső felület fokozza a súrlódást, ami kiszáradáshoz és töredezéshez vezethet. A selyem- vagy szaténhatású bélés kíméletesebb a hajszálakkal, segít megőrizni a nedvességüket és kevésbé lapítja le a frizurát. Ha ilyen sapkát nem találsz, egy vékony selyemsál a sapka alatt is sokat javíthat a helyzeten.

Hidratálás sapkafelvétel előtt

A hideg levegő és a fűtött beltéri környezet együttese kiszárítja a hajat. Sapkafelvétel előtt érdemes egy könnyű, kiöblítést nem igénylő ápolót vagy néhány csepp hajolajat a hajvégekre felvinni. A cél az, hogy a haj rugalmas maradjon és ne váljon szárazzá a nap végére.

Praktikus frizurák

A lazán font haj, az alacsonyan megkötött copf vagy konty praktikus választás a hideg hónapokban. Ezek a frizurák csökkentik a kidörzsölődést, ráadásul a sapka alatt is rendezettek maradnak. Nem mellesleg gyorsan elkészíthetők, este pedig kevesebb időt igényel a kibontásuk. A túl szoros fonatok ellenben a sapka nyomásával együtt feszülést okozhatnak, ami hosszú távon megterhelheti a hajtöveket és hajhulláshoz is vezethet.

Ritkább hajmosás, tudatos hajápolás télen

Télen sokan tapasztalják, hogy a hajuk gyorsabban zsírosodik sapka alatt. Ennek oka a meleg, zárt környezet, amely fokozza a fejbőr faggyútermelését. A túl gyakori hajmosás azonban könnyen visszaüthet, mert a fejbőr még intenzívebb zsítermeléssel védekezik. Érdemes a megszokott gyakoriságnál maradni és inkább a kíméletes, alapos tisztításra, valamint a rendszeres, de könnyű hajpakolásra helyezni a hangsúlyt.