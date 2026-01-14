Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Fiatal boldog nő a havas erdőben, akinek a hajápolás télen is fontos

Hajápolás télen: így óvd a hajad a sapka alatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 14:15
A zimankós téli időben a sapka a mindennapjaink hasznos kelléke. Melegít, véd a széltől, a hótól, és még a szettünket is kiegészíti, a hajunk viszont nem mindig hálás érte. A hajápolás télen különösen fontos, de néhány tudatos lépéssel a sapkaviselés sem teszi tönkre a frizuránkat.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A sapkaviselés télen könnyen kiszáríthatja a hajat és felboríthatja a fejbőr mikrobiomjának egyensúlyát.
  • A megfelelő téli hajápolás sok kellemetlenségtől megóvhat.
  • A zsírosodás és töredezés megelőzésére számos módszer rendelkezésre áll.

A téli hónapokban a hajunk jóval több külső hatásnak van kitéve, mint az év más időszakaiban. A hideg, a szél, a fűtött beltéri levegő és a gyakori sapkaviselés együtt könnyen felboríthatja a fejbőr és a haj mikrobiomjának egyensúlyát. Előbbi érzékenyebbé válhat, ami hosszú távon zsírosodáshoz, szárazsághoz vagy kellemetlen szagokhoz vezethet. A hajápolás télen ezért alaposabb odafigyelést igényel.

Hajápolás télen, sapkaválasztás
A hajápolás télen a megfelelő sapka kiválasztásával kezdődik.
Fotó: Kmikhidov / shutterstock

Nem mindegy, milyen sapkát hordasz

A sapkaválasztásnál nemcsak a fazon számít, hanem az is, milyen anyag érintkezik közvetlenül a hajunkkal. A durva, érdes belső felület fokozza a súrlódást, ami kiszáradáshoz és töredezéshez vezethet. A selyem- vagy szaténhatású bélés kíméletesebb a hajszálakkal, segít megőrizni a nedvességüket és kevésbé lapítja le a frizurát. Ha ilyen sapkát nem találsz, egy vékony selyemsál a sapka alatt is sokat javíthat a helyzeten.

Hidratálás sapkafelvétel előtt

A hideg levegő és a fűtött beltéri környezet együttese kiszárítja a hajat. Sapkafelvétel előtt érdemes egy könnyű, kiöblítést nem igénylő ápolót vagy néhány csepp hajolajat a hajvégekre felvinni. A cél az, hogy a haj rugalmas maradjon és ne váljon szárazzá a nap végére. 

Praktikus frizurák

A lazán font haj, az alacsonyan megkötött copf vagy konty praktikus választás a hideg hónapokban. Ezek a frizurák csökkentik a kidörzsölődést, ráadásul a sapka alatt is rendezettek maradnak. Nem mellesleg gyorsan elkészíthetők, este pedig kevesebb időt igényel a kibontásuk. A túl szoros fonatok ellenben a sapka nyomásával együtt feszülést okozhatnak, ami hosszú távon megterhelheti a hajtöveket és hajhulláshoz is vezethet.

Ritkább hajmosás, tudatos hajápolás télen

Télen sokan tapasztalják, hogy a hajuk gyorsabban zsírosodik sapka alatt. Ennek oka a meleg, zárt környezet, amely fokozza a fejbőr faggyútermelését. A túl gyakori hajmosás azonban könnyen visszaüthet, mert a fejbőr még intenzívebb zsítermeléssel védekezik. Érdemes a megszokott gyakoriságnál maradni és inkább a kíméletes, alapos tisztításra, valamint a rendszeres, de könnyű hajpakolásra helyezni a hangsúlyt.

Fiatal nő hajmosás közben a kádban
A megfelelő hajápolás télen segít megelőzni a hajproblémákat.
Fotó: sergey kolesnikov / shutterstock

Miért erősödhet fel a fejszag a sapkában?

Télen a fejbőr egyszerre van kitéve a hideg, szeles időnek és a fűtött beltéri levegőnek. A gyakori sapka- vagy kapucniviselés zárt, meleg mikroklímát hoz létre, amelyben az izzadás és a faggyútermelés felerősödhet. A haj ilyenkor könnyebben átveszi a környezeti szagokat, különösen akkor, ha sok formázót használunk, vagy gyakran igazgatjuk a frizuránkat. A sapka felvétele előtt mindig fontos, hogy a fejbőr teljesen száraz legyen, mert a nedvesség a zárt térben könnyen bepállik. Időnként érdemes mélytisztító sampont használni, de a balzsamot csak a hajhosszra és a végekre célszerű felvinni. Edzés vagy főzés után egy rövid frissítő hajmosás sokszor hatékonyabb megoldás, mint a túlzásba vitt szárazsampon használat vagy az illatosítás.

A sapka tisztasága sem mellékes

Ha ugyanazt a sapkát több napon át viseljük mosás nélkül, a benne felgyülemlő faggyú és izzadság visszakerülhet a fejbőrre. Ilyenkor még a gondosan felépített hajápolási rutin sem tud teljesen érvényesülni. A rendszeres sapkamosás ezért a hajápolás kevésbé látványos, de fontos része a hideg időszakban.

Amit belülről tehetsz a hajadért

Az étrendünk meglátszik a hajunk állapotán is. A megfelelő folyadékbevitel, az omega-3 zsírsavakban gazdag ételek, valamint a zöldségek és diófélék támogatják a fejbőr mikrobiomjának egyensúlyát. Ezektől ne várjunk azonnali megoldást, hosszú távon azonban érezhető javulást hozhatnak. A kiegyensúlyozott étrend nemcsak a haj állapotát támogatja, hanem az általános közérzetünkre is kedvezően hat.

