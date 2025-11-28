3 egyszerű, de látványos sapkabarát frizura őszre és télre

A sapkák komoly frizuradillemákat képesek okozni. Lelapítják, összekócolják a hajunk vagy egyszerűen csak nem mutatnak jól egy copffal vagy a mindennapi hajviseleteinkkel. Viszont a hideget nem igazán érdekli a frizkónk vagy hogy mennyire divatos a szettünk. Nekünk kell megelőzni a téli divatkatasztrófákat – és meg is fogjuk. Ez az 3 frizura sapka alá lett tervezve. Praktikusak, bírják a strapát és kifejezetten jól mutatnak sapkákkal is!

3 divatos frizura sapka alá

Fotó: Shutterstock

Spacebunnal fiatalos és játékos lehet a megjelenésed.

A hullámos tincsekkel nem kell sokat bajlódnod és egész nap jól mutatnak majd.

A buborékfonat látványos, tartós és pofonegyszerűen elkészítheted magadnak.

3 egyszerű, de nagyszerű őszi és téli frizura sapka alá

1. Alacsony kétcopfos konty

– más néven spacebun. Újra nagy közkedveltségnek örvend, de nemcsak a szokásos fejtetőre fogott copfocskákkal, hanem alacsonyra kötött verziójában is. Ami szuper, hiszen a sapka alá is befér. Ez a frizura egy laza, játékos és fiatalos megjelenést ad a szettednek.

Oszd szét a hajad két részre

Fog meg a tarkódnál a két tincset, és csavard őket kis kontyokba

2. Laza hullámok a hajban

A természetes hullámok mindig jól mutatnak. Hát még egy stílusos kötött sapka alatt! Egy hullámos frizurában az a legjobb, hogy nem kell tökéletesen állnia. Ha le is veszed sapkádat, elég egy-két frissítő hajdobálás, és máris friss lesz a frizura.

Készíts laza hullámokat göndörítővel vagy egyszerű hajvasalóval.

De ha igazán profi vagy és előrelátóan gondolkodsz, már este felkészülhetsz a sapkaálló frizurára: egy hő nélküli hajformázó módszerért a tincseidet hálásak lesznek. Ezt megoldhatod hajcsavarókkal, de akár a köntösöd megkötőjével is:

Ha eleve hullámos a hajad, elég ha egy kicsit felfrissíted, formázod a tincseket, hogy a sapka alatt se lapuljanak le.

3. Buborékfonat elkészítése

Ha szereted a copfokat, de vágysz egy kis extra csavarra, próbáld ki a buborékfonatot. Látványos, tartós és pofonegyszerű fonás, ami tökéletesen mutat bármilyen sapkával.

Elkészítheted egy vagy kétcopfos változatban is.

A hajadat egyszerűen oszd szakaszokra egy-egy hajgumival, ezzel létrehozva a buborékokat.