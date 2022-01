Hatásos házi hajpakolás a száraz, téli hajadra

A pakolások, mivel csak természetes anyagokat tartalmaznak, tele vannak hatóanyagokkal, a kemikáliáktól viszont mentesek! Vagyis csak jót tehetsz velük a hajadnak.

Olaj pakolás

A legkönnyebben beszerezhető olajokra lesz szükséged: ricinus, olíva, kókusz. A ricinust patikában tudod megvenni, az olíva és a kókusz. Egyenlő arányban keverd össze az olajokat egy kis tálban, és kend be vele az enyhén benedvesített hajadat. Fél-egy óra után alapos hajmosás következik, majd a hajszárítás után élvezheted az új életre kelt frizurádat.

Banán és a mandulaolaj

A banán az egyik leguniverzálisabb hatású gyümölcs, magas kálium-, olaj- és A-, B-, C-, E-vitamin-tartalmának köszönhetően ápolja a fejbőrt, puhítja, fényesíti a hajat, valamint megvédi annak természetes rugalmasságát. A töredezett hajra is remek gyógyírt jelent, sőt, a gyorsabb növekedéshez is hozzájárul. És ez még nem minden, mert az időjárás viszontagságaitól is képes megóvni. Nyomkodd össze a banán húsát, tedd hozzá a mandulaolajat, majd egyszerűen keverd össze alaposan. Masszírozd a hajadba, főképp a hajvégeknél, majd hagyd hatni legalább 30 percig. Ezután öblítsd le

Avokádó

Az avokádóból származó természetes olajok segítenek meggyógyítani és hidratálni a száraz fejbőrt, de a hajszálakba is új életet lehelnek. Éppen ezért, ha hajpakolást készítünk belőle, azt a fejbőrtől a hajszálak végéig kell felhordani. Nyomkodd össze az avokádó húsát, adj hozzá 2 evőkanál jó minőségű olívaolajat majd egyszerűen keverd össze, masszírozd a hajadba. Helyezzünk a fejünkre egy zuhanysapkát, és hagyjuk hatni a maszkot 45 percig.