Kedves Skorpió, most a te csillagjegyed következik, lássuk, az asztrológia szerint milyen smink az, amelyben igazán magabiztos leszel.

Így sminkelj a horoszkópod szerint – Skorpió sminkrutin, hogy kihozd magadból a maximumot

Fotó: Shutterstock

Ilyen egy Skorpió

Egy Skorpió nő nem követi a tömeget – ő diktálja a trendeket. Erős, titokzatos, érzéki, és mindig van benne valami megfoghatatlan, ami után megfordulnak az emberek. A horoszkóp szerint ő az egyik legintenzívebb és legerőteljesebb női jegy, aki nem tűri meg a szürkeséget. A sminkben is pont ezt kell hangsúlyoznia: a tekintetét, a szenvedélyét, a mélységét.

Egy tipikus Skorpió smink

Szemsmink

A Skorpió nő egyik legerősebb fegyvere a szeme – így ezt kell kiemelni minden sminknél. A füstös szemsmink a legideálisabb választás, ehhez a sötétszürke, mélybordó vagy fekete árnyalatok is tökéletesek. Ami semmiképp sem hiányozhat, az a hangsúlyos szempilla. Ha igazi Skorpió vagy, a műszempillától sem riadsz vissza, egy vékony, precíz tusvonal pedig csak még titokzatosabbá teszi a tekinteted.

Ezzel a szemsminkkel olyan drámai hatást tudsz elérni, hogy csak igazi férfiak mernek majd megközelíteni, olyanok, aki szeretik a kihívásokat.

Ajaksmink

A Skorpió nem fél a mély tónusoktól – sőt kifejezetten jól állnak neki az ilyen rúzsok. Egy sötétbordó, szilvás vagy merész vörös rúzs tökéletes választás. Fontos, hogy az ajkak matt hatásúak legyenek, így sokkal kifinomultabb lesz az összhatás, mégis megőrizheted a vadságod.

Egy Skorpió nő nem egyszerű hajgumit használ, helyette valamilyen elegáns hajtűt visel.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Pirosító

A Skorpió nőnek ügyelnie kell, hogy ne tolja túl a pirosítót. Egy természetes árnyalatú, enyhén bronzos beütésű pirosító emeli ki leginkább a karakteres arccsontokat. Ne legyen túl rózsás vagy babás – maradjon elegáns, ami a csillagjegyedhez illik.

Hajtippek

Egy Skorpió nő akkor érzi igazán jól magát a bőrében, ha a hajviselete is egyedi, ugyanakkor nem túlcsicsázott. A visszafogott eleganciaát képviseli, ennél fogva egy bőrhatású hajpánt vagy arany fémes hajtű kiváló választás lehet.

A Skorpió nő sminkje nem harsány, hanem intenzív. Olyan, mint ő maga: titokzatos, szenvedélyes és felejthetetlen. Ha ezt vissza tudod adni a sminkedben, akkor garantáltan nem maradsz észrevétlen – ahogy egy igazi Skorpió sosem az.