Így lesz tökéletes és tartós a rúzsod – 5 profi tipp, amivel sikered lesz

A női megjelenés egyik kulcseleme a szépen felvitt rúzs. Ahhoz azonban, hogy a külsőnk tökéletes legyen, nem mindegy, hogyan használjuk ezt a sminkterméket – egy-egy rosszul felvitt réteg könnyen elmossa az összhatást, és nem csak az arcunk, hanem a hangulatunk is rámehet. Ha szeretnél te is profi módon bánni a rúzzsal, olvass tovább, mert most eláruljuk a legpraktikusabb trükköket, amelyekkel mindig tökéletes lesz az eredmény.

Így lesz tökéletes és tartós a rúzsod – 5 profi tipp, amellyel sikered lesz

Miért érdemes a rúzsozást komolyan venni?

A rúzs nem csak arra jó, hogy színt adjon az ajkaidnak: a megfelelő előkészítés és felvitel azt jelenti, hogy a szín egyenletes, tartós lesz, nem folyik el vagy kopik meg hamar. Ez különösen fontos, ha egész nap viselni szeretnéd, vagy egy fontos eseményre készülsz. A rúzsos száj sokszor az arc ékköve – így az alapozó után jön a varázslat.

Lássuk a profi rúzsozás mikéntjeit lépésről lépésre!

1. Készítsd elő az ajkaidat!

Az első lépés az, hogy simává varázsold az ajkaidat. Ehhez nem kell más, mint egy egyszerű radírozás: egy puha fogkefe vagy egy speciális ajakradír segítségével könnyedén eltávolíthatod az elhalt hámsejteket. Ez olyan, mintha egy friss vászonra festenél – csak így fog szépen mutatni a szín. Utána jöhet a hidratálás, hiszen a száraz, repedezett ajkakra semmi sem ül fel jól.

2. Az ajkaid alapozása: a titkos trükk a tartós rúzshoz

Mielőtt kezedbe vennéd a rúzst, érdemes egy kis alapozót vagy korrektort cseppentened az ajkaidra, és finoman elkenni. Ez nemcsak az esetleges elszíneződéseket semlegesíti, hanem egyenletesebb, tisztább felületet ad, így a rúzs színe sokkal élénkebb és tartósabb lesz.

Tudtad, hogy az első ajakszínezőt már az 5000 évvel ezelőtti Mezopotámiában is ismerték?

3. Hogyan válassz és használj szájceruzát?

Sokan hanyagolják, pedig a szájkontúrceruza az egyik legkedvesebb sminkeszközöd lehet, ha nem akarod, hogy a rúzsod elkenődjön. Nemcsak az ajkaid formáját emelheted ki vele, de a rúzs színét is tartósabbá teszi. Próbálj meg olyat választani, amely közel áll a rúzsod árnyalatához, vagy ha nude színt használsz, akkor a természetes ajakszínedhez passzolót. Egy kis precizitás csodákra képes!