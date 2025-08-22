UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Menyhért, Mirjam névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szépen rúzsozott nő kacsint

Így lesz tökéletes és tartós a rúzsod – 5 profi tipp, amivel sikered lesz

smink tippek
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 14:45
rúzssminkszájajkak
Sokan azt gondolják, a rúzsozás gyerekjáték: kinyitod, felviszed és kész. Hidd el, ha igazán szép, tartós és egyenletes színt szeretnél, egy-két trükköt érdemes elsajátítanod. A rúzs nemcsak egy apró kiegészítő, hanem a megjelenésünk egyik legfontosabb eleme, főleg ha szeretnénk feldobni a napunkat, vagy magabiztosabbnak érezni magunkat.
Bors
A szerző cikkei

A női megjelenés egyik kulcseleme a szépen felvitt rúzs. Ahhoz azonban, hogy a külsőnk tökéletes legyen, nem mindegy, hogyan használjuk ezt a sminkterméket – egy-egy rosszul felvitt réteg könnyen elmossa az összhatást, és nem csak az arcunk, hanem a hangulatunk is rámehet. Ha szeretnél te is profi módon bánni a rúzzsal, olvass tovább, mert most eláruljuk a legpraktikusabb trükköket, amelyekkel mindig tökéletes lesz az eredmény.

Kirúzsozott nőn ceruzával szájkontúrt húz egy sminkes
Így lesz tökéletes és tartós a rúzsod – 5 profi tipp, amellyel sikered lesz
Fotó: Studio Peace /  Shutterstock 

Miért érdemes a rúzsozást komolyan venni?

A rúzs nem csak arra jó, hogy színt adjon az ajkaidnak: a megfelelő előkészítés és felvitel azt jelenti, hogy a szín egyenletes, tartós lesz, nem folyik el vagy kopik meg hamar. Ez különösen fontos, ha egész nap viselni szeretnéd, vagy egy fontos eseményre készülsz. A rúzsos száj sokszor az arc ékköve – így az alapozó után jön a varázslat.

Lássuk a profi rúzsozás mikéntjeit lépésről lépésre!

1. Készítsd elő az ajkaidat!

Az első lépés az, hogy simává varázsold az ajkaidat. Ehhez nem kell más, mint egy egyszerű radírozás: egy puha fogkefe vagy egy speciális ajakradír segítségével könnyedén eltávolíthatod az elhalt hámsejteket. Ez olyan, mintha egy friss vászonra festenél – csak így fog szépen mutatni a szín. Utána jöhet a hidratálás, hiszen a száraz, repedezett ajkakra semmi sem ül fel jól.

2. Az ajkaid alapozása: a titkos trükk a tartós rúzshoz

Mielőtt kezedbe vennéd a rúzst, érdemes egy kis alapozót vagy korrektort cseppentened az ajkaidra, és finoman elkenni. Ez nemcsak az esetleges elszíneződéseket semlegesíti, hanem egyenletesebb, tisztább felületet ad, így a rúzs színe sokkal élénkebb és tartósabb lesz. 

Piros ceruzával szájkontúrt húzó nő
Tudtad, hogy az első ajakszínezőt már az 5000 évvel ezelőtti Mezopotámiában is ismerték? 
Fotó: puhhha /  Shutterstock 

3. Hogyan válassz és használj szájceruzát?

Sokan hanyagolják, pedig a szájkontúrceruza az egyik legkedvesebb sminkeszközöd lehet, ha nem akarod, hogy a rúzsod elkenődjön. Nemcsak az ajkaid formáját emelheted ki vele, de a rúzs színét is tartósabbá teszi. Próbálj meg olyat választani, amely közel áll a rúzsod árnyalatához, vagy ha nude színt használsz, akkor a természetes ajakszínedhez passzolót. Egy kis precizitás csodákra képes!

4. Rúzs felvitele: ne kapkodd el!

Először vékony rétegben érdemes felvinni a rúzst, aztán egy papírzsebkendővel finoman leitatni, és végül jöhet a második réteg. Ez a módszer segít abban, hogy a szín tartósabb legyen, és kevésbé maszatolódjon el. Ha igazán profi akarsz lenni, használj applikátort vagy kis ecsetet – sokkal szebb lesz az eredmény.

5. Hogy lesz tartós a rúzsod egész nap?

Van pár megoldás: a rúzsozás végén egy könnyű réteg átlátszó púdert is tegyél az ajkaidra, vagy finoman beleütögethetsz egy vékony réteg színtelen setting spray-t is. Ez megköti a színt, és segít, hogy ne kopjon le a gyönyörűen felkent rúzs pár órán belül.

Nem kell profi sminkesnek lenni ahhoz, hogy csodás legyen a rúzsod. Egy kis odafigyelés, pár egyszerű trükk, és garantáltan sokkal jobb lesz az összkép. Próbáld ki te is, és meglátod, mennyivel magabiztosabban indul majd a napod!

További tippekért nézd meg az alábbi videót:

 

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu