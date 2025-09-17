Így lesz tökéletes és tartós a műszempillád

A műszempilla helyes felhelyezése könnyen kifog a zöldfülűeken. Most elhoztunk pár trükköt, amelyeket ha betartasz, garantált, hogy tartós és szép, természetes hatású végeredményt fogsz kapni.
Fogj egy tust vagy szemceruzát, és húzd ki a felső szempillavonaladat olyan vékony ívben, amilyen vékony ívben csak tudod. Ez a lépés kulcsfontosságú, mert segít, hogy a megfelelő helyre kerüljön a műszempilla, és elrejti a pilláid tövét is.
Már az sem mindegy, hogyan veszed ki a műszempillákat a dobozból. Ha nem vagy elég óvatos, a műszempillák szálait könnyen megtörheted, amitől kócos és természetellenes hatást kelt majd a felhelyezés után. Sőt, ha nem vagy elég elővigyázatos, ki is téphetsz egy-két pillát a szettből.
Hogy ezt elkerüld, az ujjbegyeddel finoman kezd felgörgetni a pillát a szélétől indulva – mivel ez a rész nagy valószínűséggel le lesz vágva, nem túl nagy baj, ha esetleg megsérül.
Mivel a műszempilla pántja gyakran túl merev ahhoz, hogy szépen kövesse a szemhéjad ívét, először kicsit meg kell hajlítani. Ha ezt nem teszed meg, sokkal hamarabb felenged majd a ragasztó, és a pilla eláll majd a belső vagy külső szemzugtól.
A hajlításhoz tekerd a műszempillákat egy sminkecset vagy az ujjad köré, és tartsd rajta egy percig.
Mivel nem minden szem egyforma, mindig kell egy kis szabás, vágás, igazítás. Tartsd a műszempillát a szemedhez, és mindkét szélét úgy vágd meg, hogy maradjon 2-3 szálnyi hely a saját pilládból, amire nem takar rá a szett. Ha a belső szemzugnál túl korán kezdődik a műszempilla, az könnyen irritálhatja a szemet, sőt zavarhatja a látásodat is. Ezzel a trükkel azonban megelőzöd ezt a problémát, sőt a hatás is sokkal természetesebb lesz.
Bors-tipp: Ha kezdő vagy, feldarabolhatod a műszempillát 3-4 kisebb részre, és így is felhelyezheted azt. Így sokkal könnyebb lesz dolgozni vele.
Ne használj túl sok szempillaragasztót. Egy kevés bőven elég, amit egy fültisztító pálcika segítségével vékonyan vigyél fel a pántra, és hagyd hagyni 20-30 másodpercig.
Ne fújd! A szádból rengeteg baktérium kerülhet rá, ami aztán a szemedbe juthat.
Egy csipesszel fogd meg, és először a közepét illeszd a saját pilláid vonalához, majd nyomd a helyére a külső és belső széleken is. Ha a helyén van, az ujjaiddal csípd össze a saját pilláidat a műszempillával. Hagyd száradni 1-2 percig, mielőtt hozzáérnél.
Az eltávolításhoz mindig használj sminklemosót, hogy ne károsodjanak a saját pilláid!
