Így lesz tökéletes és tartós a műszempillád

A műszempilla helyes felhelyezése könnyen kifog a zöldfülűeken. Most elhoztunk pár trükköt, amelyeket ha betartasz, garantált, hogy tartós és szép, természetes hatású végeredményt fogsz kapni.

Eláruljuk, hogyan helyezhető fel helyesen a műszempilla otthon.

A műszempilla felhelyezésének helyes lépései

Előkészítés

Fogj egy tust vagy szemceruzát, és húzd ki a felső szempillavonaladat olyan vékony ívben, amilyen vékony ívben csak tudod. Ez a lépés kulcsfontosságú, mert segít, hogy a megfelelő helyre kerüljön a műszempilla, és elrejti a pilláid tövét is.

Jöhetnek a műszempillák

Már az sem mindegy, hogyan veszed ki a műszempillákat a dobozból. Ha nem vagy elég óvatos, a műszempillák szálait könnyen megtörheted, amitől kócos és természetellenes hatást kelt majd a felhelyezés után. Sőt, ha nem vagy elég elővigyázatos, ki is téphetsz egy-két pillát a szettből.

Hogy ezt elkerüld, az ujjbegyeddel finoman kezd felgörgetni a pillát a szélétől indulva – mivel ez a rész nagy valószínűséggel le lesz vágva, nem túl nagy baj, ha esetleg megsérül.

Figyelj, hogy mindig óvatosan nyúlj a műszempillákhoz, mert könnyen megsérülhetnek, meghajolhatnak, sőt el is törhetnek.

Hajlítás

Mivel a műszempilla pántja gyakran túl merev ahhoz, hogy szépen kövesse a szemhéjad ívét, először kicsit meg kell hajlítani. Ha ezt nem teszed meg, sokkal hamarabb felenged majd a ragasztó, és a pilla eláll majd a belső vagy külső szemzugtól.

A hajlításhoz tekerd a műszempillákat egy sminkecset vagy az ujjad köré, és tartsd rajta egy percig.

Méretre szabás

Mivel nem minden szem egyforma, mindig kell egy kis szabás, vágás, igazítás. Tartsd a műszempillát a szemedhez, és mindkét szélét úgy vágd meg, hogy maradjon 2-3 szálnyi hely a saját pilládból, amire nem takar rá a szett. Ha a belső szemzugnál túl korán kezdődik a műszempilla, az könnyen irritálhatja a szemet, sőt zavarhatja a látásodat is. Ezzel a trükkel azonban megelőzöd ezt a problémát, sőt a hatás is sokkal természetesebb lesz.

Bors-tipp: Ha kezdő vagy, feldarabolhatod a műszempillát 3-4 kisebb részre, és így is felhelyezheted azt. Így sokkal könnyebb lesz dolgozni vele.

Ragasztás

Ne használj túl sok szempillaragasztót. Egy kevés bőven elég, amit egy fültisztító pálcika segítségével vékonyan vigyél fel a pántra, és hagyd hagyni 20-30 másodpercig.

Ne fújd! A szádból rengeteg baktérium kerülhet rá, ami aztán a szemedbe juthat.

Felhelyezés

Egy csipesszel fogd meg, és először a közepét illeszd a saját pilláid vonalához, majd nyomd a helyére a külső és belső széleken is. Ha a helyén van, az ujjaiddal csípd össze a saját pilláidat a műszempillával. Hagyd száradni 1-2 percig, mielőtt hozzáérnél.

Az eltávolításhoz mindig használj sminklemosót, hogy ne károsodjanak a saját pilláid!

Orvosi vélemény és figyelmeztetés a műszempillával kapcsolatban:

