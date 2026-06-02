Zack Snyder kimenekít minket New Yorkból: jön Kurt Russell filmjének remake-je

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 18:45
A 300 rendezője visszarepít minket a dicső 80-as évek akciófilmjeibe. Zack Snyder rendezi a Menekülés New Yorkból remake-jét.

A remake-kultúra továbbra is él és virul Hollywoodban. Ezúttal az egyik legjobb évtizedet eleveníti fel Zack Snyder rendező a Menekülés New Yorkból című 1981-es akció/sci-fivel. 

Zack Snyder a Rebel Moon premierjén.
Zack Snyder visszahozza a 80-as évek akciófilmjét (Fotó: PA)

Zack Snyder új filmje igazi retro csemege 

John Carpenter Menekülés New Yorkból című filmje Zack Snyder keze alatt kel új életre. A Deadline már megerősített információi szerint Snyder nemcsak a rendezői széket foglalja el, hanem a forgatókönyvet is maga írja. 

Menekülés New Yorkból Kurt Russell és Lee Van Cleef főszereplésével hamisítatlan disztópikus sci-fi, mely a maga idejében is letarolta a mozikat. A film cselekménye New Yorkban játszódik, aminek Manhattan városrésze ebben a sötét jövőképben átalakult egy extra védelmirendszerű börtönné. Kijutni lehetetlen, bejutni öngyilkosság. Kurt Russell karaktere, a frissen börtönbe került Snake Pissken azonban mégis kénytelen lesz megpróbálni kijátszani a börtön biztonsági rendszereit, amikor megbízzák az amerikai elnök kijuttatásával. Kurt Russell filmjei közül saját bevallása szerint is ez a kedvence, és Snake Pissken karaktere is a szívéhez nőtt az évek alatt. A karakter külsejének kialakításában is volt szerepe, Pissken ikonikus szemfedőjét ő javasolta John Carpenter rendezőnek. 

Kurt Russel Snake Plissken szerepében a Menekülés New Yorkból című filmben.
Kurt Russell az utolsó pillanatban állt elő a szemtapasz ötletével (Fotó: ZUMA Press)

Ki legyen az új Kurt Russell?

Egyelőre még nincs hír a szereplőgárdáról, és ha Zack Snyder nem áll be a CGI-jal fiatalító rendezők sorába, akkor nem valószínű, hogy Goldie Hawn párja visszatérne régi szemtapaszos szerepéhez. Helyette a fiatalabb korosztályból simán el tudnánk képzelni a Hegylakó remake-en dolgozó Henry Cavillt a szerepben, a fizikuma minden kétséget kizáróan megvan hozzá, vagy az egyre komolyabb filmekben játszó Austin Butlert, aki legutóbb a Rajtakapva főszerepében bizonyította, hogy nem áll tőle távol az akciófilmek világa.

Henry Cavill az Argylle: A szuperkém premierjén.
Henry Cavillt el tudnánk képzelni szemtapaszban (Fotó: Doug Peters / EMPICS Entertainment)

Az Államokban anno 1981. júliusában debütált a film, mely a maga 6 millió dolláros büdzséjét bőségesen behozta 50 milliós összbevételével. Hatalmas sikert aratott a nézők körében, ahogy a 15 évvel később készült folytatása, a Menekülés Los Angelesből is. Az elmúlt évtizedekben már többen is kacérkodtak a remake gondolatával, de sorra belebuktak, most viszont úgy tűnik, Zack Snyder végre befuthatja a projektet. Azt biztos, hogy a nemrég nagykorúvá érett 300 film rendezője korábbi alkotásaiból kiindulva otthonosan mozog mind az akciófilmek, mind a sci-fi világában. 

 

