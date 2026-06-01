Megszólalt a magyar buszsofőr: ez okozhatta a csehországi balesetet

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 18:23
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a minap súlyos buszbaleset történt Dél-Csehországban, a karambolban egy személyautó valamint egy magyar rendszámú autóbusz volt érintett.

Fotó: Cseh Rendőrség, X

A busz sofőrje egy ázsiai turistacsoportot szállított, amikor Cerny Dub település közelében, a cseh 3-és 143-as főútvonalakat összekötő, jó minőségű, kétsávos úton bekövetkezett a baleset. A Blikknek nyilatkozott a busz vezetője is. Elmondása szerint olyan hirtelen következett be a karambol, hogy sem ideje, sem helye nem volt azt elkerülni, csak vészfékezéssel tompíthatta a becsapódás erejét, ügyelve arra, a busz minél nagyobb felületen ütközzön a menetirány szerint jobb oldali korláttal, nehogy azt átszakítva lezuhanjon az árokba.

Szerencsére a szemből érkező Mercedes kombi sem ment túl gyorsan, de még így is megcsúszott, a gumik ráfeküdtek a vízre, nem lehetett irányítani az autót. A záróvonalat is elhagyva átsodródott a buszunk oldalára, a víz miatt megszűnt a tapadás, a fékek sem fogtak, tehetetlenül csapódott bele a buszba az autó, elmondani ezt sokkal hosszabb, mint ami alatt már megtörtént a baj. Bár nagy volt a buszon a hangzavar, sikoltoztak a megrémült utasok az nyilvánvaló volt, ha be voltak kötve akkor nagy baja nem lehet senkinek. A személyautó viszont csúnyán nézett ki. Egy 13 éves cseh kislány súlyosan megsérült, ő is be volt kötve, de az ütközéstől eltörtek a bordái, alig kapott levegőt, inkább érte aggódtunk

- fogalmazott Kacsó Sándor a lapnak.

A cseh rendőrök teljesen lezárták az utat a baleset környékén, három mentőegység és két mentőorvos is indult a helyszínre. A buszból tizenhárom könnyű sérültet láttak el a helyszínen, de röntgenvizsgálatokra őket is kórházba szállították, szerencsére nem találtak törési sérüléseket. A családi kombi egyik utasa, egy gyermek többszörös, egy férfi pedig közepesen súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett, őket a České Budějovice-i kórház traumatológiai központjába szállították. Az utat csak a baleset után hat órával nyitották meg, mert olyan szakaszai is voltak, ahol fák dőltek az úttestre, a vihar elmúlta után, az úttest megtisztításával indulhatott csak újra a forgalom - írja a Blikk.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
