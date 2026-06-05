"A tévétörténet legőrültebb jelenetei lesznek!" – mindennél véresebb lesz a Sárkányok háza új évada

Az HBO Sárkányok háza új évadokkal érkezik a rajongók legnagyobb örömére. Az alkotók elmondása szerint a 3. és 4. évad egészen más lesz, mint a 2. Az egész széria sikere ezen áll vagy bukik.

Már két éve várjuk a Sárkányok háza új évadát (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Sárkányok háza új évad: minden eddiginél véresebbnek ígérik

A Trónok harca előzménytörténetét feldolgozó Sárkányok háza 2022-ben indult világkörüli hódító útjára. Akik szerették a Trónok harcát, azok fikarcnyit sem csalódtak a George R. R. Martin és Ryan Condal alkotta Sárkányok háza sorozatban, mely Daenerys Targaryen születése előtt 172 évvel játszódik, sőt, az előzménysorozat egyben új rajongókat is hozott a fantasy világába.

A Sárkányok háza 2. évada 2024 nyarán debütált az HBO Maxon, azóta tűkön ülve vártuk a folytatást, ami az ígéretek szerint ezerszer izgalmasabbnak és akciódúsabbnak ígérkezik, mint a korábbi évadok. Ryan Condal elmondása szerint az első két évad politikai csatározásai csupán előkészítették a Targaryenek legnagyobb csatáját, a Sárkányok tánca néven elhíresült belső polgárháborút. A 3. évad rögtön a Garat csatával indít, ami minden eddigi Sárkányok háza pillanatnál véresebb lesz. Condal csak annyit fűzött hozzá: “semmit nem fogunk vissza, ez lesz a legőrültebb jelenet a televíziózás történetében.” Sőt, azt is megkockáztatja, hogy a Trónok harcán is túltesz, ami bizony nagy vállalás, gondoljunk csak a Vörös nászra, a Pedro Pascalt híressé tevő Oberyn Martell halálára, vagy az Iwan Rheon Ramsay Boltonra, aki saját kutyái vacsorájaként végezte.

Hatlmas csatával indul a Sárkányok háza 3. évada (Fotó: JLPPA / Bestimage)

A Sárkányok háza karakterei megújulnak

A Sárkányok háza szereposztásában Emma D’Arcy által alakított Rhaenyra Targaryen is nagyobb szerepet kap, ezt maga D’Arcy súgta meg. Rhaenyra az eddigiekben sokkal passzívabb szerepet képviselt, próbált kimaradni a háborúból, megvédeni a gyermekei életét, azonban a 3. évadtól cselekvőbb, aktívabb karakterré válik. Az HBO már megerősítette, hogy a Sárkányok háza 4. évada lesz egyben az utolsó is, így a 3. évad sikerén áll vagy bukik, hogy a nagy egészet tekintve hogyan ítélik meg a rajongók a sorozatot.