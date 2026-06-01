Hableány-katasztrófa: "Halottnak hittem az embereimet negyedórán keresztül!"

Mint arról a Bors beszámolt, 2019. május 29-én a Margit hídnál a Viking Sigyn szállodahajó letarolta a koreai turistákat szállító Hableány sétahajót. A baleset után a magyar kapitánnyal és matrózzal együtt összesen 27 holttestet emeltek ki a vízből, de bizonyos, hogy eggyel több a halálos áldozat, mert egy ember azóta sem került elő.

Kálmándi Péter segíteni próbált a Hableány-baleset után / Fotó: MEDIAWORKS

A Hableány utasain többen is segíteni próbáltak

Az ütközést követően több, a környéken tartózkodó hajó személyzete igyekezett részt venni a mentésben.

Kálmándi Péter a River Discovery 2 szállodahajó kapitányaként teljesített szolgálatot a baleset idején. Állítása szerint a tragédia okozásával vádolt C. Jurij hajóskapitánnyal mintegy 26 évvel ezelőtt dolgozott néhány héten keresztül, és azóta is kiváló szakembernek tartja az ukrán kollégáját.

Ő egy nyugodt vérmérsékletű, mindig higgadt ember. Meggyőződésem, hogy a katasztrófa nem feltétlenül az ő hibája. Hogy a baleset bekövetkezett, abban az időjárási viszonyok is közrejátszottak, illetve arról a tényről sem szabad megfeledkeznünk, hogy a Viking Sigyn 2800 tonna, a Hableány pedig jóval kisebb súlyú volt

– magyarázta a szakember, aki szintén nem sokkal a két hajó ütközése után ért járművével a baleset helyszínére.

"Mikor megtudtuk, hogy mi történt, azonnal szóltam a matrózaimnak, hogy bocsássák vízre a mentőcsónakot. Sajnos egy embert sem sikerült kimentenünk, csak egy papírokkal és okmányokkal teli táskát találtunk. Szakadt az eső, óriási volt a sodrás, nagy víz volt a Dunán. Szerettem volna az embereimet kivezényelni a partra, de

mintegy negyed órán keresztül nem értem el őket rádión. Akkor pánikba estem, gyötört a lelkiismeret, hogy talán én küldtem a halálba a kollégáimat"

– emlékezett vissza Péter, aki a környéken levő hajók személyzetét mind megkérdezte, látták-e a csónakot, de senkitől sem kapott megnyugtató választ. Hozzátette: úszó embereket látott a vízben – őket mások kimentették -, de elhunytakat nem.

A Hableány roncsát kiemelték a vízből / Fotó: Bors

Akit időben fel tudtak venni egy csónakra, túlélte a balesetet. Aki nem volt ilyen szerencsés, elmerült

– mondta ennyi év után is az események hatása alatt lévő kapitány, aki a Bors kérdésére, hogy mi a protokoll a hasonló esetekre, elmondta: