Autólopás miatt fogtak el két férfit - órákon belül megkerültek az elkövetők

Autólopás miatt kerestek két férfit a tatabányai rendőrök. Az ellopot járműről szombaton délután érkezett bejelentés, a tolvajokat a rendőröknek sikerül kilenc órán belül előállítani. Kiderült, hogy nem csak autólopás volt a férfiak rovásán.
Május 30-án délelőtt érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint valaki ellopott egy tatabányai lakótelepen álló autót. A tatabányai járőrök Vértesszőlősön állították meg késő délután a járművet. Az autóban két férfi utazott, a rendőrök előállították őket a Tatabányai Rendőrkapitányságra. A rendőrök ismerték a tetteseket, korábban többször intézkedtek velük szemben vagyon elleni bűncselekmények miatt. Ezúttal is kiderült, hogy nem csak kocsilopás van a rovásukon.
A rendőrök ugyanis a jármű átvizsgálásakor találtak egy bankkártyát, amit szombatra virradóra egy leparkolt autóból emeltek el. Emellett a csomagtartóban volt egy elektromos roller, amit szombaton délután loptak Tatabányán, a rendőrök a rollert is lefoglalták. Lopás vétségének gyanúja miatt indult eljárás a 37 éves K. Norbert és a 33 éves Cs. E. ellen, a nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették - közölte a police.hu.
