Vadászpilóta akart lenni és a börtönt is megjárta: Ezeket biztosan nem tudtad a 89 éves Morgan Freemanről

„Ha egyszer film készül az életemről, remélem, Morgan Freeman lesz a narrátor!” Ezt a kívánságot bizonyára már nem egy ember fogalmazta meg magában, és nem véletlenül. Az Oscar-díjas színészt azonban nem csak az utánozhatatlan orgánuma miatt imádja az egész világ, Morgan Freeman ereje talán abban rejlik, hogy a tekintetéből és minden apró gesztusából az a nyugalom árad, ami után évtizedek óta ácsingóznak a mozinézők. A holnap reggelig sorolható sikerfilmjei hatalmas rajongótáborral bírnak a mai napig, ezért sokak kedvencének 89. születésnapja alkalmából pár érdekességet árulunk el a színészről.

Morgan Freeman élete is legalább annyira izgalmas volt, mint a filmjei (Fotó: mpi04)

Élete első szerepét büntetésből kapta

Udvaroljon neked a Morgan Freeman! Mondhatnánk annak, akinek valami rosszat szeretnénk. A színész ugyanis úgy próbálta kifejezni érzelmeit egy lány felé, hogy csínyből kihúzta alóla a széket. Mentségére szóljon, hogy ekkor mindössze 12 éves volt, de ez a tanárát egyáltalán nem érdekelte, és büntetésből a kis Morgant benevezte egy iskolai színdarab szereplői közé, aki itt szeretett bele a színpad világába. Első filmszerepére azonban még 15 évet kellett várnia, ekkor az 1964-ben A zálogos című krimiben egy névtelen karaktert játszott el.

Csupaszon méhészkedik szabadidejében

Kívánjuk, hogy egyszer mindenki találjon valakit, akiben legalább annyira bízik, mint Morgan Freeman a méheiben. Ugyanis, igen, mindenki kedvenc narrátora saját ranchén, Chris Hemsworth-höz hasonlóan méheket is tart, és foglalkozik is velük, mikor ideje engedni. Mi több, teszi mindezt bármiféle védőfelszerelés nélkül. Talán a méhek is tudják, ez az ember a légynek sem ártana, így őket sem fogja bántani.

Börtönviselt színész

Noha a légynek sem ártó rész valóban igaz, ez még nem változtat azon a tényen, hogy Morgan Freeman még rácsok mögött is eltöltött egy rövidebb időt. Az eset még akkor történt, mikor Freeman a légierőnél teljesített szolgálatot, és egy bajtársával engedélyezett kimenőjüket töltötték Los Angelesben. A baj csak akkor történt, mikor a barátja a hotelszobában hagyta az engedélyét, és a rendőrök lekapcsolták őket, mert azt hitték, szabálytalanul tartózkodnak a laktanyán kívül. Végül négy napjuk volt átgondolni az életüket a cellaajtó barátságtalanabb oldalán, ennyi idő kellett ugyanis a hadseregnek, hogy verifikálja, a színész és bajtársa semmi rosszban nem sántikálnak.