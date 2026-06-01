Vadászpilóta akart lenni és a börtönt is megjárta: Ezeket biztosan nem tudtad a 89 éves Morgan Freemanről

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 16:55
89 éves lett „A Hang”! Talán nem túlzás azt mondani, hogy már ennyiből is sokan rájöttek, kiről is van szó, de a biztonság kedvéért leírjuk: Morgan Freeman ünnepli ma a születésnapját. A jeles nap alkalmából pedig összegyűjtöttünk néhány érdekességet sokak kedvenc színészéről.
„Ha egyszer film készül az életemről, remélem, Morgan Freeman lesz a narrátor!” Ezt a kívánságot bizonyára már nem egy ember fogalmazta meg magában, és nem véletlenül. Az Oscar-díjas színészt azonban nem csak az utánozhatatlan orgánuma miatt imádja az egész világ, Morgan Freeman ereje talán abban rejlik, hogy a tekintetéből és minden apró gesztusából az a nyugalom árad, ami után évtizedek óta ácsingóznak a mozinézők. A holnap reggelig sorolható sikerfilmjei hatalmas rajongótáborral bírnak a mai napig, ezért sokak kedvencének 89. születésnapja alkalmából pár érdekességet árulunk el a színészről.

Morgan Freeman élete is legalább annyira izgalmas volt, mint a filmjei (Fotó: mpi04)

Élete első szerepét büntetésből kapta

Udvaroljon neked a Morgan Freeman! Mondhatnánk annak, akinek valami rosszat szeretnénk. A színész ugyanis úgy próbálta kifejezni érzelmeit egy lány felé, hogy csínyből kihúzta alóla a széket. Mentségére szóljon, hogy ekkor mindössze 12 éves volt, de ez a tanárát egyáltalán nem érdekelte, és büntetésből a kis Morgant benevezte egy iskolai színdarab szereplői közé, aki itt szeretett bele a színpad világába. Első filmszerepére azonban még 15 évet kellett várnia, ekkor az 1964-ben A zálogos című krimiben egy névtelen karaktert játszott el.

Csupaszon méhészkedik szabadidejében

Kívánjuk, hogy egyszer mindenki találjon valakit, akiben legalább annyira bízik, mint Morgan Freeman a méheiben. Ugyanis, igen, mindenki kedvenc narrátora saját ranchén, Chris Hemsworth-höz hasonlóan méheket is tart, és foglalkozik is velük, mikor ideje engedni. Mi több, teszi mindezt bármiféle védőfelszerelés nélkül. Talán a méhek is tudják, ez az ember a légynek sem ártana, így őket sem fogja bántani.

Börtönviselt színész

Noha a légynek sem ártó rész valóban igaz, ez még nem változtat azon a tényen, hogy Morgan Freeman még rácsok mögött is eltöltött egy rövidebb időt. Az eset még akkor történt, mikor Freeman a légierőnél teljesített szolgálatot, és egy bajtársával engedélyezett kimenőjüket töltötték Los Angelesben. A baj csak akkor történt, mikor a barátja a hotelszobában hagyta az engedélyét, és a rendőrök lekapcsolták őket, mert azt hitték, szabálytalanul tartózkodnak a laktanyán kívül. Végül négy napjuk volt átgondolni az életüket a cellaajtó barátságtalanabb oldalán, ennyi idő kellett ugyanis a hadseregnek, hogy verifikálja, a színész és bajtársa semmi rosszban nem sántikálnak.

Jack Nicholson, Morgan Freeman, A bakancslista főszereplői.
A Jack Nicholsonnal közösen készített A bakancslista című filmje máig sokak kedvence (Fotó: ZUMA Press)

Nem csak a színpadon érzi magát otthon

Biztosan sokan elgondolkodtunk már azon, mi lenne, ha azt a hivatást űznénk, amit még gyerekként képzeltünk el magunknak. Nos, az AI-tól rettegő Morgan Freeman azt az álmát sosem adta fel, hogy egyszer még vadászpilóta lesz belőle. Ez a vágya részben már akkor is teljesült, mikor a légierőnél szolgált, bár ekkor (és később sem) pattanhatott semmilyen hadászati légijármű pilótafülkéjébe. Ettől még persze nem kellett lemondania arról a kívánságáról, hogy egyszer még repülőgépet vezet, és a vizsgáját végül 65 évesen (!) sikerült letennie.

Morgan Freeman kesztyűje

A 2023-as Oscar-gálán a Morgan Freeman-filmek szemfüles szerelmesei könnyen kiszúrták, hogy kedvencük öltözködésén valami szokásostól eltérő tapasztalható. A színészlegenda ugyanis kesztyűvel a bal kezén jelent meg a pódiumon Margot Robbie oldalán, ennek a ruhadarabnak pedig sajnos igen szomorú sztorija van. Tudniillik 2008-ban Freeman autóbalesetet szenvedett, minek következtében keze súlyos idegkárosodást szenvedett, a speciális kesztyű pedig azt a cél szolgálja, hogy javítsa a színész vérkeringését és enyhítse a fájdalmat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
