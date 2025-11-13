„Engem ne másoljanak le ilyen kamu dolgokkal!” – Morgan Freeman nagyon kiakadt a mesterséges intelligenciára

Amint beírjuk a legendás Morgan Freeman nevét a keresőbe, az első találatok között rögtön egy ingyenes MI-hanggenerátort találunk. Ennek a programnak a segítségével bármilyen videó narrálásához igénybe vehetjük számos hollywoodi színész vagy egyéb más híresség, például Christian Bale vagy Matthew McConaughey hangját, de a Remény rabjai vagy a Hetedik sztárjának orgánumát is gyakran hallhatjuk TikTok-videók alatt.

Morgan Freeman magyar hangjai is mindig kiváló munkát végeznek, de a színész orgánuma igazából utánozhatatlan (Fotó: Jeffrey Mayer)

Bármily menőnek is hangzik, hogy ekkora, A-listás művészekkel „dolgozhatunk együtt”, ők ehhez sosem adták a nevüket, ráadásul végtelenül fel is háborítja őket, ha a tudtuk nélkül mondatnak ki velük dolgokat. Ennek Morgan Freeman most hangot is adott, hisz rendkívül zavarja a technológia mindenféle etikai szabályt áthágó fejlődése.

Senki sem szeret ingyen dolgozni, még Morgan Freeman sem

Mikor Morgan Freeman szóra nyitja a száját, mintha csak valami mennyei hang törne utat magának a térben. Az Oscar- és Golden Globe-díjjal is jutalmazott színész isteni adottsága miatt rengeteg felkérést kap, ám azok, akik nem tudják megfizetni az eredeti Freemant, beérik az ingyenes MI-változattal is.

Ezzel viszont tudtukon kívül, vagy inkább bűnös mivoltuk teljes tudatában károsítják meg a 88 éves közkedvelt veteránt, no meg persze több társát is. Erről a témáról most a The Guardiannak beszélt bővebben az idén egy jó barátját elveszítő színészóriás.

Felháborító! Úgy vagyok ezzel, mint a többi színésztársam: Engem ne másoljanak le ilyen kamu dolgokkal. Egyáltalán nem örülök neki, én az ilyen munkákért pénzt szoktam kapni. Szóval, ha te is nélkülem ezt csinálod, azzal tulajdonképpen kirabolsz engem

− mondta a lapnak feldúltan Freeman.

A Morgan Freeman-filmek száma annak ellenére is bővül, hogy a színész már 88 éves (Fotó: Entertainment Pictures)

Morgan Freeman nem kér az MI-színészekből sem

Az elmúlt hetekben nem kis felháborodást keltett az első, teljesen mesterséges intelligencia által generált színésznő, Tilly Norwood bemutatása. A filmrajongók mellett számos művész is kifejezte nemtetszését: a Dwayne Johnsonnal a Zúzógépben együtt síró Emily Blunt szerint nagyon félelmetes ez az egész, míg Whoopi Goldberg úgy véli, hiába életszerű ez a technológia, még mindig közel sem tökéletes.