Bizarr dolgok kerültek felszínre a sötét múltból: a Kiút negyedik évadának egyik legnagyobb leleplezése történt

Újabb epizóddal folytatódik az HBO Max műsorkínálatában futó Kiút negyedik évada. A Stephen King-regények ihlette horrorsorozat bár olykor elég erős képi elemekkel operál, a 98 százalékában mégsem ez a fajta feszültség kerül előtérbe, hanem az emberek közötti intrika, kvázi mint egy szappanoperában. A legújabb, hetedik epizód viszont betekintést nyújtott abba a két százalékba, ami tényleg elborult és valóban érthetővé válik a műsor felnőtt besorolása. Cikkünk minimális spoilert tartalmaz a hetedik epizódból, illetve a korábbi részeket megnézettnek tekinti.

A Kiút egyik legnagyobb felfedezése történt a hetedik részben (Fotó: YouTube)

A Kiút arra a pontra érkezett, amikor minden gyanússá válik… főleg, ami nem az

Az epizód rögtön egy komoly felfedezéssel indul: korábban is szó volt arról, hogy Tabitha (Catalina Sandino Moreno) és Jade (David Alpay) előző életükben már jártak az elátkozott városban, és ez a gyanú egyre biztosabbá válik: olyannyira, hogy Boyd (Harold Perrineau) nyilvánosságra hozza ezt az információt. A belső izgalmakat fokozza, hogy ha igaz ez a teória, akkor Tabitha az előző életében Victor (Scott McCord) édesanyja volt, illetve Henry (Robert Joy) felesége. A reinkarnáció tehát ebben a világban valóságnak tűnik, amit Tabitha lánya, Julie (Hannah Cheramy) nem akar elfogadni. Valamiért soha nem értenek egyet, igazán kibékülhetnének végre vagy valami.

A korábbi epizódban láthattuk, ahogy az álruhás gonosz lény, Sophie (Julia Doyle) egy pohár italba csepegtetett vérrel megmérgezi Henryt, azonban ennek hatását csak ebben az részben láthatjuk először. Henry azt kezdi el hallucinálni, hogy az egész szürreális pokol ami körülveszi őt csak egy álom és valójában egy kórházban fekszik betegen az egészséges fiával, Victorral az oldalán. Ez természetesen erősen összezavarja őt.

Az epizód végét nem lőjük le, de legyen elég annyi, hogy minden igazán izgalmas részt ide sűrítettek be. Az utolsó öt percben tűkön fogsz ülni, a pokol elszabadul és tényleg nem tudod, hogy mi fog történni az egyik főszereplővel, aki egy személyben veszi fel a harcot a szörnyekkel.

Amit a legtöbb epizódnál el lehet mondani, az – meglehetősen kiszámítható módon – itt is leírható: lassú az egész. A párbeszédek jelentős részének nincs súlya és elejtett félmondatoknak lesz később jelentősége, valamint az utolsó öt percbe sűrítik a legizgalmasabb részeket. Olyan, mintha törvényszerűnek gondolnák, hogy csak így lehet megtartani a nézőket, de én azt vallom, hogy attól az epizód többi része is lehetne feszültebb egy erős fokkal. Ebben a Kiút ősrajongói is egyetértenek.