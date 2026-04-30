Ennyi volt: Befejezik az HBO Max legnépszerűbb sorozatát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 15:38
Egy biztos, ilyen érzelmi hullámvasútra egyik Kiút rajongó sem volt felkészülve. Az HBO Max ugyanis lerántotta a leplet a sorozat jövőjéről, ami örömteli és szomorú is egyszerre.
Pár hónapja még Pennywise hozta rá a frászt a Welcome to Derry című sorozattal az HBO Max nézőire, azonban azóta már egészen más szelek fújnak, ám a rettegés nem múlt el a streamingóriás felületén. Tudniillik, áprilisban végre megérkezett a Kiút című horrorszéria várva várt 4. évada, amiből eddig ugyan csupán kettő epizód jelent meg, de azokkal nem is hagyták cserben az alkotók a rajongókat – ezidáig. A következő részig sajnos még május 4-ig várni kell, viszont addig is bőven lesz miről beszélnie a fanbázisnak, hiszen egy jó és egy rossz hírrel is szolgáltak a Stephen King által is az egekig magasztalt műsor készítői.

A Kiút 4. évada még csak épp megérkezett az HBO Maxra, de máris eldőlt, érkezik-e folytatás a sorozathoz

A Kiút kreátorai megtalálták a kiutat az HBO Maxról

Az egy örök vita, hogy melyik hírrel érdemes kezdeni egy ilyen szituációban, de mi most a jóval rúgjuk be az ajtót: Igen, érkezik a Kiút 5. évada! Noha az aktuális szezonból még mindössze két rész pörgött le a tízből, az HBO Max ügyeletes horrorfelelősének sorsa már az évadpremier előtt eldőlt.

Azonban, ahogy azt említettük, sajnálatos módon van egy kevésbé üdvözlendő fejlemény is Boyd Stevens sztorijával kapcsolatban. Mégpedig az, hogy a következő fejezet pontot tesz a különös kisváros regéjének végére. Hiába számít a stúdió egyik legnézettebb sorozatának, a Kiút 5. évada egyben az utolsó is lesz. Ezt maga a sorozat készítője, John Griffin erősítette meg, aki a The Hollywood Reporternek árulta el, nehéz, de szükséges döntést hoztak meg.

Elég sokat tanakodtunk… de rá kellett jönnünk, hogyha elkészítjük a hatodik évadot, azt igazából csak magunknak tennénk, mert túl nehéz elengedni ezt a családot

– mondta a lapnak a kreátor.

A szóban forgó ötödik fejezet forgatókönyvét már javában körmölik, a forgatási munkálatokhoz pedig már idén nyáron neki is látnak. Így nem kizárt, hogy a sorozatfinálé már 2027-ben felkerülhet a jelenleg az Eufória lezárásával nem kis botrányt keltő HBO Max platformjára.

A Kiút 5. évada egyben az utolsó szezonja is lesz az HBO Max horrorsorozatának

A rajongók egyhangú ítéletet hoztak

Az utóbbi hír egyébként mégsem olyan rossz, mint azt először gondoltuk? A Kiút szerelmeseinek visszajelzése alapján ugyanis erre a következtetésre lehet jutni. A rajongók szerint ez sokkal jobb sors szeretett szériájuknak, mintsem az, hogy rétestészta módjára kellemetlenül túlnyújtsák a sztorit.

Számomra tökéletes hír. Inkább fejezzék be kielégítően 5 évad alatt, minthogy elhúzzák, és végül töröljék. Remélem, valami hasonlót csinálnak a Különválással is

– írta az egyik fanatikus Redditen, míg egy másik rajongó is azt jegyzi meg: sokkal jobb, hogy a korai lezárás mellett döntöttek, mielőtt szemforgatóan halál unalmassá vált volna a sorozat.

A Kiút 4. évadának első epizódja még április 20-án debütált a Fivérséggel alaposan mellényúló HBO Max-sorozatok kínálatában. A horrorműsor évadfináléja pedig június 22-én várható.

 

