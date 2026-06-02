Szívroham vitte el a Kiút központi szereplőjét – az új horrorepizód fontos dologra emlékeztet minket

Némi szünet után új epizóddal folytatódott az HBO Max misztikus horrorsorozata, a Kiút. A Stephen King inspirálta történet végkimenetelét illetően egyre kevésbé vehetjük készpénznek, hogy a cím valóban a menekülés ígéretét hordozza, és a szereplők egyszer megtalálják a kiutat az elátkozott városból. Annyi azonban biztosnak tűnik, hogy a negyedik évad végre kezd lendületet venni – az ötödik rész után ez már időszerű is volt. Cikkünk minimális spoilert tartalmaz, illetve a korábban megjelent epizódokat megnézettnek tekinti.

A Kiút új epizódjában azt is megtudjuk, hogy lehet harcolni a szörnyek ellen (Fotó: YouTube)

A Kiút negyedik évadának új része emeli a drámát a tőle megszokott tempóban

A két hete debütált ötödik rész magasba emelte a sorozat hangulatát, mely most ismét alacsonyabb sebességre kapcsolt. Jade (David Alpay) hallucinatív tripje egy új lehetőséget tárt fel a városka elátkozott gyermekeinek lelki feloldozására, mely a jövőben kulcsfontosságú lehet – főleg akkor, ha a kihelyezett vezető, Boyd (Harold Perrineau) nyitott erre az elvetemült ötletre, mely nem tűnik veszélytelennek. Természetesen ebben az epizódban is mindenki nyomás alá helyezi őt, mintha minden egy személyben csak rajta múlna… Ez így ennyi idő után már kezd zavaró lenni.

Az ötödik epizód végén lévő őrület után Donna (Elizabeth Saunders) és csapata visszatér az erdei kiruccanás után a városba – leszámítva azt a férfit, aki a gyilkos madárijesztők támadásának esett áldozatul… Újabb mondat, amit nem gondoltam, hogy valaha leírok. Mindenesetre, miután Donna értesítette Boydot a veszélyről, egy váratlan fordulatként szívrohamot kapott. Ez az epizód emlékeztet minket arra, hogy Donna mennyire fontos karakter, akinek a jelenléte és felkészültsége önmagában stabilitást és nyugalmat hoz a moráljától fosztott társaságba.

Ezúttal is feltűnik alantas szándékaival Sophie (Julia Doyle), aki talán a sorozat legijesztőbb szörnye – még akkor is, ha emberi álarc mögé bújik. Sophie tovább folytatja manipulációs játszmáit a város lakóival. Legújabb célpontja Henry (Robert Joy), akit felesége halálának körülményei továbbra is kísértenek. Sophie előbb leitatja, majd ügyesen kihasználja a férfi lelki sebezhetőségét, hogy saját céljai érdekében befolyásolja.

Az évad felén túllépve egyre jobban kirajzolódik a szezon egyik legnagyobb problémája: szinte lehetetlen megállapítani, mely információk lesznek valóban fontosak a későbbiekben.

A kulcsjelenetek mellett számos félmondat és mellékesnek tűnő párbeszéd hangzik el, amelyek adott pillanatban jelentéktelennek hatnak, majd néhány epizóddal később kiderül, hogy valójában ezek rejtették a megoldás egy darabkáját. Csakhogy még ilyenkor sem kapunk valódi válaszokat, csupán egy újabb elemet a hatalmas, továbbra is hiányos kirakóshoz.