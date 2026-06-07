Seth Rogen 15 évvel később is beszólt miatta: Ezért ért véget a Freaks and Geeks sorozat

Egy évadot ért meg a 90-es évek végén a Freaks and Geeks, magyar címén Különcök és stréberek sorozat, pedig nagy dolgokra lett volna hivatott. Végignézve a szereplőgárdán, mely a későbbi amerikai vígjátékok és vígjáték-sorozatok nagyobb arcait termelte ki, értetlenül állunk a tény felett, hogy 1999-es indulása után egy évvel az NBC elkaszálta a szériát. Nézzük, miért hiányzik nekünk a mai napig egy csapat stréber középiskolás, és miért lett vége ennek a hiánypótló szériának!

Igazi ikonokat gyűjtött össze anno a Freaks and Geeks sorozat (Fotó: YouTube)

Freaks and Geeks: még nem álltunk erre készen

A Freaks and Geeks sorozat olyan színészgárdával debütált, amire ma már mindenki felkapná a fejét. Seth Rogan, Linda Cardellini, James Franco és Jason Segel is szerepelt a különc középiskolásokról szóló szériában, mely nemcsak az első évada után ért véget, hanem az eredeti 18 epizódja helyett is csak 15 került végül adásba. Pedig a kritika és a nézők nagyon is várták volna a folytatást, azonban az NBC úgy ítélte, a nézőszámok nem ütik meg a kellő mércét.

Jason Segel is a Freaks and Geeks-ben kezdte karrierjét (Fotó: Abaca / Northfoto)

A Freaks and Geeks a Vészhelyzetben is otthonra lelő Linda Cardellini által alakított Lindsay Weirről szól, aki egy gazdag család rendkívül okos sarja. A középiskolában Lindsay és Daniel Desario, akit a manapság inkább botrányairól, mint filmjeiről ismert James Franco alakított, ketten vezetik a “Freaks”, azaz a különcök klikkjét, míg Lindsay öccse, Sam (John Frances Daley) és barátai a kevésbé népszerű “Geeks”, vagyis stréberek csoportját erősítik. A két klikk persze nehezen fér meg egymás mellett, de a kamaszkor kihívásaival időnként mégis kénytelenek együtt szembenézni. A széria a 80-as években játszódik, a kritikusok szerint ez is közrejátszott abban, hogy végül nem váltotta be a stúdió hozzá fűzött reményeit, szerintük túl korai volt képernyőre vinni ezt az időszakot, a közönség még nem állt rá készen.

Szinte rá sem ismerünk Seth Roganre a Freaks&Geeks sorozatban (Fotó: YouTube)

Seth Rogennek évtizedek múltán is fáj

Seth Rogen, aki Ken Miller szerepét alakította, hosszú évtizedekkel később soha vissza nem térő lehetőséget kapott, amikor egy Saturday Night Live-os látogatás során meghallotta, hogy jelen van a sorozat elkaszálásáért felelős egyik producer is. Nem is volt rest odamenni hozzá és elmondani neki, mekkora hibát követett el anno azzal, hogy lehúzatta a szériát a műsorról, de amikor erről egy interjúban mesélt, a csúnya részleteket és a producer nevét szándékosan kihagyta a történetből. Úgy tűnik, ahogy a nézők, úgy a Freaks & Geeks színészei sem tudták feldolgozni, hogy ez a hiánypótló sorozat egy évad után véget ért.