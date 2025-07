Vészhelyzet akkor és most: így változtak kedvenc színészeink - Galéria

A Vészhelyzet volt az egyik legnépszerűbb kórházas sorozat. 1994-ben indult és egészen 2009-ig velünk is maradt. A szereplők közül akadtak páran, akik különösen a tévénézők szívéhez nőttek.

George Clooney a Vészhelyzetnek köszönheti karrierje beindulását (Fotó: Jeremy Smith / Northfoto)

Vészhelyzetes kedvencek

A Noah Wyle által megformált Carter doktor olyan nagy benyomást tett a magyar társadalomra, hogy még a 30y zenekar is belefoglalta őt egyik dalszövegébe. Wyle azóta főként sorozatszínészként találta meg a számítását és a Titkok könyvtára filmekben a főszereplő Flynn Carsent alakította 2004 és 2018 között. Mostanában ismét orvosi gúnyát öltött és a Max-on futó Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatban alakít főszerepet.

Luka Kovac doktor úr, akit Goran Visnjic alakított, valószínűleg a magyar fülek számára ismerősen csengő neve miatt vált igazán népszerű karakterré, nem mellesleg a sorozat egyik ügyeletes szépfiúja volt. Horvát származása miatt erős akcentusa volt, így az írók jobbnak látták Dr. Kovac karakterét is a délszláv térségből származtatni. Visnjic a Vészhelyzet alatt más produkciókban is szerepelt és a sorozatból való távozása után is maradt a filmes szakmánál. Többek között a Netflix Timeless című sorozatában is szerepet kapott.

George Clooney kihagyhatatlan, ha a Vészhelyzetről van szó. A Dr. Doug Ross karakterét játszó Clooney-t a sorozat indította el a pályán. 1999-ben hagyta ott a filmet, az 5. évadban. Később még feltűnik a 6. és a 15. évadban is, de csak egy-egy rövidebb epizódszerep erejéig. A világsikert Steven Soderbergh rendező remake projektje hozta el neki az Ocean’s Eleven-Tripla vagy semmi főszerepében. Állítólag Soderbergh őt választotta ki elsőként, majd olyan sztárokat gyűjtött mellé, mint Brad Pitt, Andy García, Matt Damon és Julia Roberts.

De hogy ne csak a hölgyeknek kedvezzünk, a doktornők között is volt olyan, aki megragadta a tévénézők figyelmét. A Maura Tierney által alakított Dr. Abby Lockhart közkedvelt szereplője volt a chicago-i sürgősséginek. A Vészhelyzet előtt a NewsRadio című sorozatban játszott, ez indította el a szakmában. A kórházsorozatban töltött évadok után több sikeres film- és sorozatszerepe is volt, A viszonyban nyújtott alakításáért Golden Globe-ot is kapott.