„Nekünk befellegzett” — karrierjét félti Emily Blunt az AI színésznőtől. De ki vagy mi Tilly Norwood?

Alaposan felforgatta a filmvilágot Tilly Norwood. Amióta megjelent a köztudatban, egyre többen reagálnak rá, aggályuknak hangot adott Sophie Turner, Whoopi Goldberg és Emily Blunt is. A színésznők félelme pedig érthető, hiszen az AI generált kolléganőjük, Tilly Norwood nem létezik, így nem öregszik, nem kér fizetést, nincsenek szerződés záradékai.

Be kell látni, Tilly Norwood ijesztően emberi (Fotó: Instagram)

Itt tart már a mesterséges intelligencia: Tilly Norwood lehet a következő Scarlett Johansson?

Az AI színjátszást Eline Van Der Velden holland színésznő és komikus hozta köztudatba. Van der Velden szeptember 27-én a Zurich Summit eseményen beszélt arról, hogy az új AI tehetséggondozója, a Xicoia tárgyalásokba kezdett különböző filmes menedzserekkel Tilly Norwood, AI színésznő alkalmazása kapcsán.

Megannyi tárgyaláson vettünk részt február környékén és mindenki úgy volt vele, ezt nem támogatják. Ezután májusra az emberek úgy voltak vele, hogy valamit kezdeniük kell a helyzettel. Amikor először hoztuk fel Tillyt, senki nem értette, hogy mi ez, mostanra viszont hamarosan azt jelentjük be, hogy melyik ügynökség képviseli őt a következő hónapokban.

— áradozott Eline, aki az angol 'her' szót alkalmazta névmásként Tilly-re, amit embereknél szokás.

Tilly Norwoodnak saját Instagram-profilja is van, amin némi influenszereket imitáló cukiskodás mellett különböző, teljes mértékben AI tesztfelvételeken láthatjuk: miképp szerepelne science fiction filmekben, kosztümös filmben és sötét thrillerben.

Ahogy azt várni lehetett, a szórakoztatóiparból többen hangot adtak a véleményüknek, ami jellemzően nem túl pozitív Norwood kapcsán. A People szerint a Trónok harca sztárja, Sophie Turner az egyik Instagram-poszt alá azt kommentálta: „Wow... nem, köszönöm” — ugyanakkor ez már nem visszakereshető, mert a profilon a kommentszekciót rejtélyes okokból lekapcsolták.

Az egyik legerősebb reakció Emily Blunttól érkezett, aki a Variety-nek adott interjújában fejtette ki félelmét, miután meglátta a képeket a bináris színésznőről:

Kiábrándító? Nehéz ezt megmondani, de az biztos, hogy mélyen elborzaszt. Most komolyan? Ez AI? Te jó isten, nekünk befellegzett. Ez nagyon, nagyon félelmetes. Ne már ügynökségek, ne csináljátok ezt! Hagyjátok abba! Ne vegyétek el az emberi kapcsolódást!

— fakadt ki Emily Blunt. Az ördög Pradát visel sztárjának egy interjú közben azt mondták, hogy Tilly olyan lesz, mint a következő Scarlett Johansson, mire a színésznő azt válaszolta: „...dehát már van Scarlett Johanssonunk”