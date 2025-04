Újra a mozikban: Star Wars: A Sith-ek bosszúja érdekességek

Nem sokon múlott, hogy Grievous tábornok Gary Oldman hangján szólalt meg (Fotó: Entertainment Pictures)

A természet is a Star Wars oldalán állt

A Mustafar bolygóján látható vulkánkitörés egy valódi erupcióról készült felvétel átdolgozása. Ugyanis a Szicíliában található Etna nevű tűzhányó épp akkor tört ki, mikor a film még készült.

Nem kellett növelni a tempót

Legendásra sikerült végső kardpárbajukra Ewan McGregor és Hayden Christensen két hónapig aktívan készültek, és sűrűn látogatták mind az edzőtermet, mind a vívásórákat. Kitartó gyakorlásuknak köszönhetően párbajuk annyira gyors és gördülékeny volt, hogy annak sebességén egyáltalán nem kellett változtatni utólag. Csak McGregorra kellett George Lucasnak rászólnia, hgy ne utánozza folyton a fénykardot hangját harc közben, mert azt úgyis hozzá fogják adni a látottakhoz az utómunka során.

Hayden Christensen és Ewan McGregor kitettek magukért, előbbi például 10 kiló izmot szedett magára a szerep kedvéért (Fotó: Lucasfilm)

Nem volt rájuk idő

Hiába van tele a kész film rengeteg rejtett utalással és rajongókat kiszolgáló érdekességgel, még ennél is több lett volna belőlük, csak már nem fért volna bele az így is alaposan megcsonkított játékidőbe. Ha kicsit szerencsésebbek vagyunk, akkor tanúi lehettünk volna egy rövid párbeszédnek Yoda mester és az új Csupasz pisztolyban nagyot villantó Liam Neeson által alakított Qui-Gon Jinn erőszelleme között, illetve láthattunk volna egy fiatal Han Solo-cameot is. (Kis kárpótlás az utóbbihoz, hogy az Ezeréves Sólyom egy pillanatra felbukkan a mozi egy pontján.)

Spielberg ott segít, ahol tud

Néha mindenkinek elkélhet egy segítő kéz. Még akkor is, ha George Lucasnak hívják az embert, és az sem mellékes, hogy ilyenkor ki siet a segítségünkre. Lucas munkáját nem akárki segítette A Sith-ek bosszúja kapcsán, régi barátja, Steven Spielberg tanácsát kérte ki több esetben is, például a látványtervek kapcsán, sőt, a háromszoros Oscar-díjas rendezőlegenda nevéhez fűződik a mustafari párbaj, illetve a 66-os parancs több képkockájának rögzítése is.

George Lucas dirigálja Ian McDiarmid és Samuel L. Jackson fénykardpárbaj-koreográfiáját (Fotó: KPA/ Northfoto)

Statiszták? Nem, köszönöm!

John Hammond mindig azt mondogatta a Jurassic Parkban sétálgatva, hogy „nem spóroltam semmin”. Nos, George Lucas is szinte minden tekintetben elmondhatja ezt a 110 milliót kóstáló A Sith-ek bosszúja kapcsán, egy dolgot leszámítva: a statiszták. A filmben látható klónkatonák közül ugyanis egyik sem élő személy, kivétel nélkül mindegyik számítógépes utómunka eredménye, illetve néhány wookie-t leszámítva a nagyra nőtt szőrmókokat is a technológia teremtette a vászonra.